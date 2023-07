Un căpitan special în Superligă! E șahist, fost olimpic la chimie, actual student la două facultăți

Victor Robert Dican (22 de ani / 192cm) s-a format la juniorii cluburilor Club Deportivo Teruel (2006-2009), Damila Măciuca (2009-2013) și SCM Rm. Vâlcea (2013-2018), iar la seniori a fost legitimat la Metalurgistul Cugir (2019-2019), FC "U" Cluj (2019-2022) și FC Botoșani (2022-2023). Poate juca ca închizător și fundaș central și este cotat la 900.000 de euro.

Are 14 selecții pentru naționala U21 a României, cu care a participat la Euro 2023, fiind folosit titular în toate cele trei partide disputate de "tricolorii mici" în Grupa B. Este considerat următorul produs "de export" al trupei botoșănene, care a fost un punct intermediar în carieră pentru alți stoperi, precum Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Praga, Gent), Joyskim Dawa (FCSB), Andrei Burcă (CFR Cluj) sau Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa).

"Mă simt foarte bine la Botoșani, mă ajută să mă concentrez pe fotbal"

"Sunt din Rm. Vâlcea, dar nu am făcut handbal, deși există o tradiție acolo. Am început fotbalul în Spania, unde am stat o vreme cu părinții mei. Apoi am revenit în România și am jucat la mai multe echipe, până să ajung la 'U' Cluj, în 2019. Ulterior, am fost remarcat de FC Botoșani, care m-a cumpărat în 2022. Mă simt foarte bine la Botoșani, deși este un oraș mic și unii foști colegi nu l-au apreciat. Eu sunt un băiat liniștit, mă ajută să mă concentrez pe fotbal. Mă bucur că evoluțiile mele sunt apreciate și că am fost ales unul dintre căpitanii echipei. Nu sunt un tip vocal, care să vorbească mult, să țină discursuri de încurajare în vestiar, dar cred că sunt un exemplu de calm și de ambiție pe teren.

Am avut noroc că avem aici câțiva colegi mai în vârstă, cu o mare experiență competițională, care sunt niște profesioniști desăvârșiți și ne ajută mult la închegarea echipei. La origine, eu sunt mijlocaș central defensiv, dar pot juca și ca fundaș central. De altfel, majoritatea jucătorilor de la care mă inspir sunt închizători, deși unii pot juca la fel de bine și ca stoperi. Încerc să acumulez și de colegii mai experimentați, precum Șeroni.

Urmăresc multe meciuri de fotbal, cam tot ce se transmite la tv, dar campionatele mele preferate sunt cele din Spania și Anglia. Consider că Botoșaniul este una dintre principalele rampe de lansare pentru fotbaliștii tineri din Liga 1. Eu încerc să ascult sfaturile domnului Croitoru, pentru că de aici au plecat Dawa, Racovițan, Chindriș, Haruț, Burcă sau Ngadeu, fundașii centrali ai echipei înaintea mea. Cred că sunt pregătit pentru următorul pas în carieră, dar vreau să ajut cîât pot echipa, până ce acesta se va concretiza.

"Mă bucur că am putut să joc la Euro 2023, am aflat nivelul la care ne aflăm"

Cred că e prea devreme să spun care va fi obiectivul echipei, dar lumea este obișnuită la Botoșani să se facă performanță. Avem câteva accidentări grave și cred că vor mai veni niște jucători, până la finalul perioadei de mercato. Doamnul Croitoru este recunoscut pentru jucătorii valoroși și subestimați pe care îi aduce la echipă, avem încredere că lotul va arăta bine în acest sezon și vom putea să facem meciuri foarte bune.

Mă bucur că am putut să joc la Euro 2023, mai ales că a fost organizat de România. Am avut niște adversari puternici, ați văzut că primele două echipe au ajuns în semifinale. Poate că rezultatele nu au fost cele scontate, mai ales că cele două generații dinaintea noastră au ridicat ștacheta destul de sus. Dar a fost o experiență foarte bună din punct de vedere sportiv, am aflat nivelul la care ne aflăm acum. Mă bucur că am putut să joc contra Spaniei, care e una dintre cele mai bune echipe din lume la această categorie de vârstă.

E student la Educație Fizică și de Studii Europene

În afara fotbalului, nu am vreun hobby special, pentru că nu am prea mult timp liber, în afară de fotbal și de școală. Îmi plăcea foarte mult să joc șah, dar nu am mai avut timp în ultima vreme. Sincer, cred că am văzut mai multe filme artistice despre șah, în ultimele luni decât am jucat partide. Mi-a plăcut mereu școala și am încercat să merg în paralel, deși e destul de greu să țin pasul cu ambele. Părinții mei au fost un exemplu pentru mine, ei au insistat la început să fac și fotbal și școală, tatăl meu este un mare pasionat de istorie.

Am fost olimpic la chimie, în copilărie, am promovat examenul de Bacalaureat cu media generală de 9.96, iar acum sunt student în ultimul an la de Educație Fizică și de Studii Europene. Norocul meu este că ambele sunt cu studiu la distanță, dar tot trebuie să mă pregătesc, uneori învăț chiar în cantonamente sau în deplasări, și merg destul de des la Cluj pentru a da examenele. Mă bucur că oamenii de la club, antrenorii și domnul Iftime mă înțeleg în această privință", a declarat Victor Dican pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea