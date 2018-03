Cea mai mare temere a lui Dica! Stelistii au pierdut de doua ori si au facut un egal dupa ultimele trei pauze competitionale

De trei ori s-a intrerupt campionatul in acest sezon. In septembrie 2017, Romania a intalnit Armenia si Muntenegru. In octombrie pe Kazahstan si Danemarca. Iar in noiembrie s-a duelat cu Turcia si Olanda.

Dupa fiecare pauza prilejuita de meciurile nationalei, stelistii au avut probleme. Ei au pierdut de doua ori si au remizat o data!

In septembrie, dupa meciurile Romaniei cu Armenia si Muntenegru, stelistii au pierdut in fata Viitorului lui Hagi cu 0-1.

In octombrie, acestia au remizat dupa meciurile Romaniei, scor 0-0 cu Voluntariul.

In noiembrie, la ultima actiune a nationalei, stelistii au revenit cu un 0-1 in fata Iasiului.

Duminica, dupa o noua pauza competitionala prilejuita de partidele Romaniei cu Israel si Suedia, stelistii se vor duela din nou cu Iasiul.

"Ne asteapta o partida foarte grea poimaine seara. CSM Iasi este o echipa foarte buna, o echipa care joaca fara presiune. Ei si-au indeplinit obiectivul de a intra in Play Off.

In sezonul regulat am avut meciuri foarte grele cu ei, am obtinut 1 singur punct, ceea ce ne face sa intelegem ca vom avea din nou meciuri grele.

Vom avea o partida foarte dificila.

Nu stiu daca ne-a prins bine sau rau aceasta pauza, vom vedea duminica seara.

Noi am avut multi jucatori la nationala si intotdeauna dupa meciurile nationalei am avut unele probleme. Acum speram sa nu mai avem probleme.

Budescu are, intr-adevar, o problema la genunchi, dar s-a antrenat normal, alaturi de ceilalti jucatori. Trece peste aceasta durere, pentru ca a mai jucat asa. Este ok.



Eu sper ca absenta lui Pintilii sa nu conteze in urmatoarele doua jocuri. Insa, e adevarat, Pintilii este foarte important pentru noi. Eu sper ca cel care il va inlocui sa o faca cu brio", a spus Nicolae Dica.