Cea mai frumoasa iubita de fotbalist din Romania?! Pe cine a pus mana un pusti din nationala de tineret

Ii merge perfect si in teren, si in afara lui.

Adi Petre, cel mai scump fotbalist transferat vreodata din liga a 2-a si om important in nationala U21 calificata la Euro, a mai primit o veste buna toamna asta.



Iubita lui, Bianca Tirsin, a luat locul 4 la Miss International, in Japonia. Competitia este in top 5 cele mai importante evenimente de profil din lume, alaturi de Miss Universe, Miss World, Miss Grand International si Miss Supranational. Anul trecut, Bianca a luat locul 3 la Miss Supranational.

Tirsin, 19 ani, e din Arad, la fel ca Petre.