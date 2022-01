Ce urmează pentru Rapid după eșecul de la Craiova. Angelescu trage semnalul de alarmă și anunță obiectivul

Giuleștenii păreau favoriți înaintea partidei, mai ales că trupa lui Laurențiu Reghecampf avea mari probleme la nivelul lotului, din cauza unui focar intern de coronavirus. Chiar și așa, Craiova s-a impus, scor 1-0.

Victor Angelescu, patronul Rapidului, susține că înfrângerea nu este o problema, deoarece echipa a jucat bine. Acesta nu este supărat pe rezultat, deoarece jucătorii lui au arătat devotament.

"Cred că a fost un joc bun, cu ocazii de ambele părți. Eu cred că ritmul a fost unul destul de bun. Noi am început foarte slab în primele 15-20 de minute. Apoi, am revenit, am avut și ocazii, dar n-am reușit să înscriem. Până la urmă, să zicem că, la final, au meritat victoria cu un 5%-10% în plus. Au jucat mai bine și au fructificat primele minute. Dar, asta este, mergem mai departe.

Nu cred că a fost o tactică a celor de la Craiova. Cred că au avut toate acele cazuri de COVID. Mai mult poate faptul că nu au putut să facă antrenamentele, pentru că sunt convins că jucătorii s-au antrenat, mai ales dacă au fost asimptomatici. Sunt convins că au avut cazuri de COVID, de aceea noi am și fost de acord să amânăm meciul, când ne-au cerut.

A câștigat Craiova, îi felicităm și mergem mai departe. Nu cred că jucătorii Rapidului au intrat mai relaxați. Chiar am vorbit foarte mult cu ei. A vorbit și antrenorul, și Săpunaru. Nu cred că au intrat mai relaxați.

Mai sunt opt meciuri, ne vom lupta pentru play-off. Rămânem tot pe locul 7, normal că trebuie să începem să câștigăm puncte. Dar mai sunt opt meciuri și se poate, nu e o diferență prea mare", a spus Victor Angelescu, pentru Fanatik.