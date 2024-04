Antrenorul italian a fost demis de la gruparea din Giulești după ce rapidiștii au înregistrat o formă extrem de slabă în play-off. Alb-vișiniii au suferit patru eșecuri consecutive, iar conducerea a trebuit să provoace un șoc la echipă.

Ce trebuie să facă Bogdan Lobonț la Rapid: ”Nu e simplu”

După despărțirea de Bergodi, Bogdan Lobonț a preluat frâiele giuleștenilor. Bogdan Stelea, fost internațional român, a avut un mesaj pentru tehnician: să le transmită cât mai multă încredere jucătorilor rapidiști.

Până marți, Lobonț a fost antrenor cu portarii la Rapid. Fostul mare goalkeeper român s-a înțeles cu giuleștenii în timpul actualei stagiuni, mai exact la începutul lunii august 2023.

”Să reușească să transmită cât mai multă încredere jucătorilor și să-i scoată dintr-o astfel de situație. Să pierzi patru meciuri la rând nu e simplu”, a spus Bogdan Stelea pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Victor Angelescu despre numirea lui Lobonț ca principal

„Cred că am făcut o alegere foarte inspirată, deoarece Bogdan Lobonț este un antrenor bun, chiar dacă este oarecum la începutul carierei. Este un campion cu Rapid, cunoaște foarte bine spiritul clubului, a jucat la echipe uriașe, Ajax, Roma, Fiorentina, a fost pregătit de antrenori mari. Este foarte respectat atât în România, unde este în primii 10 jucători all time ca număr de selecții la națională, dar și în Italia, unde a făcut Coverciano. La AS Roma era foarte apreciat, atât ca sportiv, cât și ca om. La fel este și la Ajax Amsterdam, unde face parte din legendele clubului.

Așadar, noi credem că este un antrenor potrivit pentru Rapid, cel puțin în acest final de sezon. Și, de ce nu, în cazul în care vom reuși să mergem împreună în Europa, poate și în sezonul viitor. Alături de Adrian Iencsi, o legendă rapidistă, dar și de ceilalți antrenori, suntem siguri că Lobby va reuși să îi capaciteze mental pe jucători, care nu au un moral foarte bun, și să le insufle din nou mentalitatea de învingători. Noi suntem alături de ei, cu tot sprijinul, și sperăm să reînnodăm șirul victoriilor, începând cu jocul de sâmbătă”, a declarat Victor Angelescu, pentru fcrapid.ro.

