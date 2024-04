Dacă în ultima etapă a sezonului regulat Rapid a spulberat-o pe FCSB cu 4-0 pe Arena Națională și aspira la titlu, în play-off șansele giuleștenilor de a se impune în Superliga României s-au estompat după ce au suferit patru eșecuri consecutive.

Cristi Săpunaru a vorbit fără menajamente despre demiterea lui Cristiano Bergodi

Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a vorbit despre demiterea lui Cristiano Bergodi și a semnalat că regretă faptul că giuleștenii nu au reușit mai mult sub comanda tehnicianului italian.

De asemenea, fundașul central a menționat că Rapidul are lot de primele trei și că speră să își revină și să se lupte pentru a doua poziție în clasamentul play-off-ului Superligii României.

”Am un regret că n-am putut să facem mai multe împreună. Şi că Rapidul nu are lot de locul 6 sau locul 5. Rapidul are lot de primele 3 locuri şi de la lotul care se bate la campionat, am ajuns la lotul care se bate la locuri 5-6 momentan.

Dacă ne revenim, ne luptăm totuşi pentru locul 2... Trebuie să fim mai mult pentru echipa asta, nu pentru noi”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit OrangeSport.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.