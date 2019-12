CE TRANSFER a refuzat Ianis: "La 24 de ani putea sa aiba atat de multi bani incat se lasa de fotbal!" Clubul care a oferit o suma uriasa pentru Hagi jr

Ianis Hagi putea da lovitura dupa Campionatul European de tineret din vara.

Gica Popescu a dezvaluit ca tanarul mijlocas roman a primit o oferta incredibila in vara, de 5 ori mai buna din punct de vedere financiar decat ce ii oferea Genk. Totusi, Hagi jr a ales oferta mai buna din punct de vedere sportiv si a mers in campionatul Belgiei.



"Financiar, cu siguranta. Ianis putea sa semneze un contract de cinci ori mai mare decat a semnat. Din punct de vedere financiar. Clubul putea sa ia de trei ori mai mult decat a luat. Eu intotdeauna am zis ca viata si fotbalul, la un moment dat, il vor rasplati pe Ianis pentru alegerea pe care a facut-o, asa ar fi normal. In momentul in care ar fi semnat contractul cu alta echipa, din punct de vedere financiar viata lui ar fi fost rezolvata. La 24 de ani, Ianis putea avea atat de multi bani incat putea sa se lase de fotbal.

Ca sa iei o astfel de hotarare si o astfel de decizie la 20 de ani, trebuie sa dai dovada de multa maturitate si multa dragoste pentru fotbal. El a dat. Si ma gandesc ca fotbalul, in mod normal, ar trebui la un moment dat sa il rasplateasca. Bineinteles, nu poate sa stea in fotoliu, acasa, si sa astepte sa il rasplateasca fotbalul. Trebuie sa munceasca, sa se bata pentru locul pe care trebuie sa il ocupe la Genk. Este un campionat formator, Genk este o echipa care a format jucatori si a dat jucători catre mari cluburi din Europa, asta a fost si unul dintre motivele pentru care Ianis a ales Genk", a declarat Gica Popescu pentru TelekomSport.

Cel mai probabil, Gica Popescu face referire la oferta rusilor de la TSKA Moscova. In vara, presa rusa scria ca TSKA este dispusa sa ofere nu mai putin de 12 milioane de euro pentru aducerea lui Ianis Hagi.