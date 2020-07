Ce se intampla la echipa asta? "Unii nu trag in aceeasi directie cu restul echipei!" Dezvaluirile lui Leo Grozavu dupa infrangerea cu Voluntari  

Sepsi a pierdut din nou si are emotii cu evitarea retrogradarii.

Invinsa miercuri in finala Cupei de FCSB (0-1), Sepsi a cedat si in campionat contra Voluntariului (0-2).

Leo Grozavu lasa de inteles ca exista probleme serioase in vestiarul lui Sepsi. Antrenorul echipei din Sf. Gheorghe are insa incredere in 'baietii care vor sa ramana' la Sepsi.

"Exista prafuri care ne adorm in aer... Luam gol imediat ce iesim de la vestiare. Oboseala isi spune cuvantul in momentul de fata. Campionatul il vom termina in prima liga. Sigur, sunt alte probleme, dar vor trebui rezolvate la finalul sezonului. Suntem echipa cu cele mai multe jocuri, se pare ca am suferit. Ne-a prins nepregatiti aceasta pandemie, jucatori care nu si-au prelungit contractele. Cand nu ai un lot foarte bun numeric si valoric, e greu. Sunt unii aici care parca nu trag in aceeasi directie cu restul. Baietii care-si doresc sa fie aici vor face totul si vom ramane in prima liga, eu asa cred", a spus Grozavu la Digisport.