Ce se întâmplă cu Luis Phelipe, după reușita din meciul cu Petrolul Ploiești. Decizia lui Gigi Becali

Diferenţa a fost făcută de autogolul lui Valentin Ţicu (46), fază în care Luis Phelipe, introdus la pauză, a avut un rol decisiv.

FCSB a ajuns la 11 meciuri consecutive fără înfrângere, opt victorii şi trei egaluri. Petrolul Ploiești, care a pierdut ultimele trei partide, nu mai are şanse de a prinde play-off-ul.

Ce a declarat Gigi Becali despre Luis Phelipe

Sosit în perioada de mercato din iarnă, brazilianul a fost criticat de câteva ori de patronul echipei, însă finanțatorul a dezvăluit că încă mai crede în calitățile jucătorului.

"Am spus că mai am încredere în Luis Phelipe. Radaslavescu a recuperat mingea și Phelipe a marcat", a spus Gigi Becali, la DigiSport.

Luis Phelipe, după FCSB - Petrolul Ploiești 1-0

"Da, da, am atins balonul. Este golul meu. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez primul meu gol pentru FCSB. Este foarte important pentru mine. Aveam nevoie de acest gol pentru a căpăta mai multă încredere în mine. Arbitrul dat autogol? Nu e corect. Uită-te la video, o să vedezi că am atins mingea. E golul meu.

Trebuie să continui să muncesc mai mult, să mă antrenez mai tare. Ăsta e fotbalul. Într-o zi joci mai bine, în altele mai bine. Este normal ce face patronul (n.r. - că îi ceartă după meciuri). E echipă mare, e presiune mare. Acesta e rezultatul... trebuie să ai grijă să faci totul bine.

Toată lumea este alături de mine și acest lucru mă ajută să am încredere în mine și să încerc să dau totul meci de meci. Antrenorul mi-a spus să intru pe teren și să fac ceea ce știu să fac. M-a încurajat", a spus Luis Phelipe la finalul meciului.