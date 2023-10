Ce salariu are Dorin Rotariu la FCSB

Liber de contract după despărțirea de Ludogorets, informație publicată exclusiv de Sport.ro, Dorin Rotariu s-a aflat în negocieri cu echipe din Arabia Saudită, dar a fost dorit și din România. Mircea Rednic, antrenor la UTA, l-a sunat pe timișorean, iar Dinamo, echipă care la care s-a consacrat stângaciul cu 10 selecții a insistat să semneze cu trupa lui Ovidiu Burcă.

Salariul lui Dorin Rotariu la FCSB

În cele din urmă, FCSB a avut câștig de cauză. Dorit din trecut de Gigi Becali, Dorin Rotariu a primit de la liderul campionatului și un salariu consistent. Rotariu a explicat zilele trecute, într-un interviu, și de ce a ales FCSB. Becali așteaptă ca nepotului fostului mare internațional să dea un randament excelent și să ajute echipa în cursa de a câștiga primul titlu după nouă ani. ,

Salariul lui Rotariu e printre cele mai mari de la FCSB.

"Nu vezi cum iau eu jucătorii? Toți pe care îi iau le fac contractul pe un an. Și am zis că 20 de mii... Nu mai sunt decât opt luni. Am zis că risc cu 160 de mii de euro. Și apoi văd dacă îl mai țin doi ani. (n.r.: - Deci nu vi se pare o sumă mare?) Păi dacă risc 160 de mii? Risc. Eu nu mai iau jucători pe cinci ani. Un an și după vedem dacă mai merg doi ani", a dezvăluit Gigi Becali, la televiziunea Digisport.

Dorin Rotariu va fi titular în meciul pe care FCSB îl va juca duminică, pe teren propriu, cu FC Voluntari, în etapa a 13-a. Partida începe de la 21:00.

Rotariu are 28 de ani și a strâns 10 selecții și un gol în națională.

Dorin Rotariu, explicații pentru alegerea sa

Salariul lui Rotariu îl obligă pe jucătorul format la Poli să fie decisiv pentru FCSB.

„FCSB mi-a lăsat o impresie bună. Îmi doresc să fiu campion în România, de asta am şi venit, şi să revin la echipa naţională. Nu este prima oară când am primit ofertă de la FCSB, nu este un lucru nou. Pot să spun că în fiecare perioadă de transferuri au fost conversaţii, propuneri şi am considerat că acum este cel mai bun moment, pentru că îmi doresc să revin la echipa naţională şi să fiu campion în România. Mesajul meu este că voi da totul şi voi încerca să ajut echipa să câştige”, a declarat Dorin Rotariu pe canalul de YouTube al FCSB.