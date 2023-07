Ce prim 11 ar putea alinia Dinamo în noul sezon

Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Adnan Golubovic (portar, 27 de ani), Cristian Costin (mijlocaș, 25 de ani), Dennis Politic (mijlocaș, 23 de ani), Hakim Abdallah (atacant, 25 de ani) și Goncalo Gregorio (atacant, 28 de ani). Sunt șanse foarte mari să semneze în curând și Kevin Ciubotaru (fundaș, 19 ani), tânăr care a evoluat ultima oară la Rangers B.

Cum ar putea arăta primul 11 al lui Dinamo în prima etapă

Dinamo va debuta în noul sezon pe teren propriu, contra Universității Craiova. Meciul va avea loc luni, 17 iulie, de la ora 21:30. Partida ar urma să fie găzduită de arena "Arcul de Triumf".

Antrenorul Ovidiu Burcă ar putea miza pe următorul prim 11 împotriva oltenilor: Dujmovic - Moura, Giafer, R. Grigore, Bena, Amzăr - Ghezali, N. Roșu, Iglesias, Bani - Abdallah (5-4-1).

În cantonamentul din Slovenia, Dinamo a jucat trei meciuri amicale: 1-0 vs Slaven Belupo, 0-1 vs Zalaegerszegi și 1-4 vs Dinamo Kiev. "Câinii" vor mai disputa un meci de pregătire înainte de startul campionatului, contra CS Tunari, nou-promovată din Liga 2 CS Tunari.

Ovidiu Burcă speră ca jucătorii transferați de Dinamo în această vară să facă diferența: "Avem destule schimbări în lot, încă mai căutăm soluții să îmbunătățim lotul. Sperăm ca jucătorii vechi să îi accepte cât mai repede și cei noi să vină cu plusul pe care îl vrem. Avem nevoie de jucători valoroși care să facă față acestei ligi", a spus Burcă, după cantonament. În primele etape este de așteptat ca antrenorul să se bazeze în mare parte pe jucătorii care au asigurat promovarea echipei în Liga 1.

Pe lângă achizițiile enumerate mai sus, în lot s-au întors Ricardo Grigore (24 de ani) și Geani Crețu (23 de ani), după ce au fost împrumutați la Petrolul și FC Argeș.

Dinamo, înapoi în Liga 1

Un singur sezon au petrecut "Câinii" în anticamera fotbalului românesc. Dinamo s-a întors în prima divizie după ce a învins FC Argeș la baraj. Elevii lui Burcă s-au impus în tur, scor 6-1. FC Argeș a câștigat cu 4-2 în retur, dar nu a fost suficient. Dinamo a obținut, astfel, promovarea în Liga 1.

Dinamo a scăpat recent și de interdicția pentru transferuri, iar acum mai are o singură emoție. Clubul ar trebui să afle pe 13 iulie dacă va fi aprobat noul plan de reorganizare. Dacă instanța va da un verdict favorabil pentru club, Dinamo ar putea șterge cu buretele datorii de aproape 5 milioane de euro.

Clubul a intrat în insolvență pe 29 iunie 2021, pentru a doua oară în istorie.

Programul primei etape din Liga 1

Vineri, 14 iulie

Ora 18.30 Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - Politehnica Iași

Sâmbătă, 15 iulie

Ora 18.30 FC Hermannstadt – Farul Constanța

Ora 21.30 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Duminică, 16 iulie

Ora 18.30 Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj

Ora 21.30 FC U Craiova 1948 - FCSB

Luni, 17 iulie

Ora 18.30 FC Voluntari – FC Botoșani

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova

Programul etapei a doua din Liga 1

Vineri, 21 iulie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC U Craiova 1948

Ora 21.30 UTA Arad - CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 22 iulie

Ora 17.00 FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Ora 19.15 Farul Constanța – FC Voluntari

Ora 22.00 Universitatea Cluj – FC Rapid 1923

Duminică, 23 iulie

Ora 18.30 Politehnica Iași – FC Hermannstadt

Ora 21.30 FCSB - Dinamo

Luni, 24 iulie

Ora 20.30 Universitatea Craiova – Oțelul Galați