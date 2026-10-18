La finalul partidei, Daniel Pancu (49 de ani) s-a declarat foarte mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi, recunoscând, în același timp, că giuleștenii au avut momente nereușite în prima repriză.

Reacția lui Daniel Pancu după Rapid - Corvinul 2-0

„Suntem foarte mulțumiți, a fost lucrul la care mă așteptam. Obiectivul a fost să nu primim gol în prima repriză. Eram sigur că vom marca. Sigur că au fost momente nereușite în prima repriză. Era un consum foarte mare de energie și se pierdeau multe dueluri. La pauză am schimbat modul de a construi și mutarea câștigătoare e că am împins fundașii laterali la nivelul liniei lor defensive. Una peste alta, important era să câștigăm acest joc.

(n.r.- despre Dobre) Pentru orice atacant e important să marcheze. Calitatea noastră individuală e foarte mare. Sunt jucători care pot fi decisivi pentru echipă. Suntem într-un moment bun, ne dorim foarte mult să îl menținem.

Pancu, despre FCSB: „Nu contează locul în clasament acum și distanța de puncte”

Trăim din spirit și din valoarea individuală, o repet de 10 etape. Până să jucăm un fotbal cursiv, de calitate, lucruri pe care mi le doresc, probabil că durează. Și jucătorii abia se cunosc între ei. Suntem într-un moment bun, ne dorim foarte mult să-l menținem.

(n.r.- despre Stojilkovic) Stojilkovic a fost obosit astăzi. A pierdut multe dueluri. Au mai fost jucători în situația lui, să nu uităm că cei de la Corvinul sunt la un nivel fizic foarte ridicat, ei au jucat vineri, noi am jucat luni seară la Cluj, am avut mult mai puțin timp de recuperare.

(n.r.- despre FCSB) E foarte minunat meciul ăsta pentru toată lumea. Cel mai așteptat joc de suporterii noștri. Vom avea cu siguranță parte de un adversar foarte bun. Nu contează locul în clasament acum și distanța de puncte. Sperăm să ieșim câștigători”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviu.

Caseta meciului

Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu, Kramer, Ouedraogo – Doumbia, Grameni (Sinyan 86') – Al. Dobre (Bubanja 77'), Moruţan (R. Pop 86'), M. Kamara (Petrila 72') – Stojilkovic (Jambor 72'). Antrenor: Daniel Pancu

B. Ungureanu – Onea, Paşcanu, Kramer, Ouedraogo – Doumbia, Grameni (Sinyan 86') – Al. Dobre (Bubanja 77'), Moruţan (R. Pop 86'), M. Kamara (Petrila 72') – Stojilkovic (Jambor 72'). Daniel Pancu Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Fl. Ilie, Manolache (Abualnadi 66'), Al. Neacşa – Sergio Ribeiro (D. Albu 81'), Cărăruş (Roger 81') – Yeboah (M. Bratu 66'), Fabry, D. Pîrvulescu – Gillard. Antrenor: Florin Maxim

C. Sandu – F. Iacob, Fl. Ilie, Manolache (Abualnadi 66'), Al. Neacşa – Sergio Ribeiro (D. Albu 81'), Cărăruş (Roger 81') – Yeboah (M. Bratu 66'), Fabry, D. Pîrvulescu – Gillard. Florin Maxim Cartonaşe galbene: Bubanja 87', Ouedraogo 90' / Yeboah 12', Manolache 49', F. Iacob 85'

Bubanja 87', Ouedraogo 90' / Yeboah 12', Manolache 49', F. Iacob 85' A marcat: Dobre 61' p. și 76'

Dobre 61' p. și 76' Arbitri: Szabolcs Kovacs - Cosmin Bojan, Florin Iftode

Szabolcs Kovacs - Cosmin Bojan, Florin Iftode Arbitri VAR: Radu Petrescu - Mihai-Ovidiu Artene

Echipa lui Pancu şi-a asigurat locul secund, cu 27 de puncte, fiind la două puncte de liderul Dinamo. Corvinul e pe locul 7, având 16 puncte.