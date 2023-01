FC U Craiova a obținut o remiză pe teren contra arădenilor. Baeten a deschis scorul în minutul 22, însă UTA a plecat cu un punct din Bănie grație reușitei lui Postolachi, din minutul 72.

Adrian Mititelu: "Nu știu ce vreți de la Bauza, pe bune! A jucat de nota 9 ieri"

La formația olteană, Juan Bauza, jucătorul în schimbul căruia Adrian Mititelu cere "4-5 milioane de euro", a fost integralist. Întrebat despre condiția fizică și dacă nu cumva argentinianul ar fi trebuit să arate mai bine, finanțatorul lui FC U Craiova nu i-a reproșat nimic jucătorului său, oferindu-i chiar nota 9 pentru prestația din meciul cu UTA.

"Este într-o condiție fizică foarte bună, dar nu știu ce vreți de la Bauza, pe bune! Chiar mi s-a părut că a jucat de nota 9 ieri. Gândiți-vă și la el, că nu e ușor. Toți trag de el. Practic, fazele frumoase de la el au pornit. Și el e la început de sezon, e primul nostru meci tare. Contra celor de la UTA nu e ușor, iar ei au riscat când au fost conduși.



Noi am jucat și cu precauție, dar nici n-am abordat bine meciul din punct de vedere al componenței. Am căzut fizic și am avut niște mâini moarte la mijloc.



Fiind primul meci, e de așteptat ca echipa să fie în faza de a nu putea oferi tot ce poate pe teren. Toți știu că primul meci e greu să reziști fizic. Dacă oricare altă echipă venea, poate nu era atât de grea", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.