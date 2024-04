”Câinii roșii” ocupă locul 13 în clasament cu 19 puncte. Formația dirijată de Zeljko Kopic a înregistrat în play-out până acum o victorie (1-0 vs. Poli Iași), o remiză (1-1 vs. Petrolul Ploiești) și două înfrângeri (0-1 vs. Oțelul Galați, 0-3 vs. FC Hermannstadt).

Ce îl frământă pe Andrei Nicolescu: ”Nu e normal! Suntem cea mai dezavantajată echipă”

Dinamo va fi prezentă sâmbătă, 20 aprilie, la Craiova pentru duelul cu FCU din etapa #5, iar la trei zile va fi nevoită să se deplaseze la Botoșani pentru confruntarea cu echipa pregătită de Bogdan Andone din runda #6.

Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de programul infernal al dinamoviștilor și de faptul că echipa din ”Groapă” va fi nevoită să străbată România cu autocarul pentru disputarea următoarelor două etape din play-out.

”Pare că din toată tragerea asta la sorți cea mai dezavantajată echipă suntem noi, din cauza faptului că parcurgem 1200 de kilometri în șase zile. Infrastructura din România nu permite să putem pleca de la Craiova la Botoșani cu avionul.

Suntem condamnați să mergem mai mult cu autocarul, să pierdem mai mult timp decât e normal pe drum”, a spus Andrei Nicolescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo - Poli Iași 1-0

A fost un meci extrem de încrâncenat pe "Arcul de Triumf". Eliminarea lui Bouhenna în minutul 20 și contactul dur dintre Homawoo și Luca Mihai din minutul 29 au demonstrat-o din plin. Golul victoriei "câinilor" a venit abia în minutul 90+3, după o execuție foarte bună a lui Ahmed Bani la colțul scurt.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 13 în clasament, cu 19 puncte, fiind la două lungimi de poziția care asigură salvarea directă de la retogradare. Etapa următoare Dinamo se va deplasa la Craiova, pentru meciul cu FCU, în timp ce Poli Iași va primi vizita lui FC Voluntari.