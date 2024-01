„Ce repede au uitat!” Fanii dinamoviști, mesaj dur pentru rivalii rapidiști după scandalul biletelor

Atmosfera dinaintea partidei s-a tensionat și mai mult după ce suporterii rapidiști au aflat că rivalii de la Dinamo le-au alocat bilete la inelul 3 al stadionului. Liderul suporterilor rapidiști, Liviu Ungurean, cunoscut sub pseudonimul "Bocciu", a reacționat vehement și a îndemnat fanii să nu cumpere niciun bilet și să boicoteze confruntarea.

Problema a fost remediată în cele din urmă, iar suporterii Rapidului au primit un număr de 5000 de tichete.

Dinamoviștii au reacționat energic pe rețelele de socializare

Reacția suporterilor rapidiști i-a supărat pe dinamoviști, care și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare. Mesajul dur publicat de „Peluza Catalin Hildan-Dinamo” le reamintește rapidiștilor de momente controversate din trecut, inclusiv un meci decisiv în 1987, pe care Dinamo l-ar fi cedat în favoarea Rapidului.

„CE REPEDE AU UITAT!

În 1987, Rapidul trebuia să se întoarcă în Divizia B, de unde abia venise. Meciul decisiv îl jucau în Giulești, în ultima etapa, împotriva noastră. A fost un blat fără perdea. Dinamo le-a dat meciul cu 4-3. Aveai impresia că meciul se joacă la Teatrul Giulești

Rușinos față de fotbal, dar ferovierii au primit blatul cu bucurie. Demnitatea lor a retrogradat, dar echipa a rămas în Prima Divizie și juleștenii au contiunat să înjure Dinamo, ștergându-se din când în când cu onoarea la gură.

În cei 100 de ani de existență au câștigat 3 titluri. Pentru ultimele două ar trebui să le pupe mâinile unor dinamoviști, antrenorii din cele două ediții, Lucescu și apoi Rednic și pleaidei de jucători de la Dinamo, care au pus umărul la succesele Rapidului: Sabău, Lupu, Rednic, Viorel Moldovan...

Și atunci, ca și astăzi, aveau patron dinamovist.

Când au fost împinși spre faliment, am organizat un meci al legendelor pentru a-i ajuta. Am fost prezenți în număr mare și am afișat mesajul ”Rapid nu moare!”

Când suporterii rapidiști erau în greva foamei și primeau pachete în bătaie de joc din Ghencea, cu mușchi țigănesc și ciocolată rom, noi eram alături de ei, îi vizitam pe greviști, le duceam baxuri de apă și îi îmbărbătăm ca pe niște frați.

AM FOST MEREU BĂIEȚI cu ei, dar de fiecare dată și-au dat arama (no offense) pe față și caracterul bocciu a ieșit în evidență.

Ce repede au uitat că le-am dat stadionul Dinamo, atunci când nu aveau unde să joace! Sunt doar câțiva ani de-atunci.

În ziua meciul de inaugurare a stadionului lor, un poloist de la Dinamo a decedat în bazinul Giulești. Ne-am așteptat să vedem un moment de reculegere sau măcar un anunț al crainicului. Nimic. O puteau face măcar pentru a-și mai spăla conștiința pătată de crima din Sălăjan, când Bubu, un adolescent care purta fularul lui Dinamo și se întorcea de la un meci cu Fcsb, a fost bătut cu telescopica și omorât de un viteaz din peluza Rapidului.

Înainte de meciul tur, au zis că joacă pe Arena și facem reciprocitate. S-au răzgândit și s-a jucat pe Giulești. Ne-au dat 300 de bilete în plus, așa cum au dat tuturor adversarilor care au venit în Giulești în număr mare (Petrolul, FCU, Farul, Fcsb...) Au întins o mare pânză albă (sic!) ca să ne delimiteze ca pe fraieri.

N-am zis nimic, am acceptat condițiile unor gazde neprimitoare.

Apoi a urmat problema coregrafiei, unde au jucat murdar: Au zis că dacă nu suntem lăsați să intrăm cu ce am adus, nu vor intra nici ei. Au jucat la offside și bineînțeles au intrat, deși știau că noi nu vom intra pentru că nu am fost lăsați cu pânzele cu Magneto - al 26-lea element. La cererea lor.

Bocciu a zis atunci că se ocupă personal și vine să discute, să rezolve problema. Nu l-a mai văzut nimeni. A apărut abia ieri, ca să spună că nu ei acceptă 2800 de bilete de la un club care ar trebui să joace cu Bumbești-Livezeni (asta fiind un traseu, nu o echipă, dar nah...)

Culmea e că și-a încheiat interviul cu bucuria transferului lui Mihai Aioani, alt dinamovist și membru DDB. Nu a lipsit exprimarea dorinței de a ne vedea în B. După ce noi le-am urat Bun Venit la revenirea în Liga 1.

Ca să nu mai spunem că un ultras nu se înghesuie niciodată să dea interviuri și să apară la tv.

Pentru meciul de sâmbătă, puteam să jucăm pe Arc și să le dăm un număr redus de bilete, după cum prevede regulamentul. În schimb, pentru un țarc înghesuit, de unde vezi doar fanionul de la corner, noi am oferit 2800 de bilete. De trei ori mai multe decât ne dăduseră ei.

Ei știu bine vechea noastră propunerea: să avem peluza din Giulești (2-3000 de bilete) și să le dăm la schimb o peluză întreagă pe Arenă, chiar dacă asta înseamnă 12.800 de bilete.

Sâmbătă chiar ne vor lipsi. Eram nerăbdători să vedem o nouă coregrafie originală cu <Diavoli Vișini>”, a fost mesajul publicat pe rețelele de socializare de fanii din „Peluza Catalin Hildan-Dinamo”.

Rapid a primit 5.000 de bilete pentru meciul cu Dinamo

Pentru meciul de sâmbătă, Rapid va fi susținută de aproximativ 5.000 de suporteri, anunță liderul galeriei din Giulești, Liviu Ungurean, zis ”Bocciu”.

”5000 de bilete ne-au dat. Toată peluza, până sus, inelul 1, inelul 2 și cel intermediar. În tur, n-a depins de noi acea problemă a lor. Eram convins că sunt cavaleri și că ne vor da peluza. Va fi spectacol!”, a spus Liviu Ungurean, pentru iAMSport.ro.

