Ce antrenor a vrut Gigi Becali la FCSB: ”Am vorbit cu dânsul. S-a opus MM Stoica”

Dan Alexa (44 de ani) este în prezent liber de contract, după ce în prima parte a acestui sezon a pregătit-o pe FC Botoșani, pe care nu a reușit s-o scoată din zona retrogradabilă.

Înainte de a ajunge în zona Moldovei, cel poreclit ”Chirurgul” putea ajunge la FCSB, acolo unde a fost dorit de patronul Gigi Becali.

Doar că Mihai Stoica s-ar fi opus numirii sale la vicecampioana României, susține antrenorul care a pregătit-o în trecut și pe rivala Rapid.

Dan Alexa: ”Am discutat cu Gigi Becali”

"Nu am avut contractul pe masă. E prea mult spus. Am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept. Mie mi-a plăcut ce am discutat. Am vorbit, dânsul a vrut să mă cunoască, am discutat foarte mult, i-a plăcut foarte mult de mine. În acel moment, din ce am înțeles, s-a opus MM Stoica.

Cam asta a fost. Aș fi acceptat să vin, mi-a plăcut foarte mult discuția cu Gigi, cum a dus discuția, cum a pus problema. Îți spun ceva. Este foarte greu să-l schimbe cineva pe Gigi Becali. Trebuie să fii nebun să crezi asta. Edi Iordănescu a avut contract clar... Eu nu îi port ranchiună lui MM", a spus Dan Alexa, la ”Un Podcast”.

Despre antrenorul Dan Alexa

Dan Alexa a semnat cu FC Botoșani, la finalul lunii august, din poziția de antrenor liber de contract, deoarece FC Braşov nu a primit licenţa pentru liga a doua în această vară.

Tehnicianul şi-a început cariera la ACS Poli Timişoara, iar apoi le-a mai antrenat pe Rapid Bucureşti, ASA Târgu Mureş, Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi, Astra Giurgiu, ASU Politehnica Timişoara, CSM Reşiţa și FC Braşov.