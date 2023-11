„Am anunțat și am plecat!” Dan Alexa a confirmat despărțirea de FC Botoșani

La scurt timp după meciul cu Alexandria, tehnicianul de 44 de ani a confirmat că și-a dat demisia de la clubul din Moldova.

„Da, am anunțat și am plecat acum. Atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, e ceva normal. Nu am niciun plan, era un lucru firesc să plec, e chestie de demnitte, de onoare.

Nu vreau să vorbesc foarte mult, am respect de oamenii cu care am lucru, cu oameni cu care am fost până acum o oră.

E clar că lucrurile nu au fost cum trebuie, cert este că am arătat rău în ultimul timp și era normal să plec”, a spus Dan Alexa pentru iAMSport.

Despre antrenorul Dan Alexa

Dan Alexa a semnat cu FC Botoșani, la finalul lunii august, din poziția de antrenor liber de contract, deoarece FC Braşov nu a primit licenţa pentru liga a doua în această vară.

Alexa (43 ani) şi-a început cariera la ACS Poli Timişoara, iar apoi le-a mai antrenat pe Rapid Bucureşti, ASA Târgu Mureş, Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi, Astra Giurgiu, ASU Politehnica Timişoara, CSM Reşiţa, iar din 2022 era la FC Braşov.