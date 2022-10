Gestul lui Nae Constantin, care a recunoscut public că el a fost cel care a trimis suporterilor înregistrarea cu Gabi Tamaș înjurând, i-a deranjat atât pe jucători, cât și pe cei care bagă bani la echipă.

Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, câțiva dintre sponsorii echipei nu vor să se mai implice la Petrolul după scandalul cu Nae Constantin și Gabi Tamaș.

Se pare că nici unii jucători nu ar mai avea încredere în antrenorul echipei, mai ales după ce acesta a avut un conflict cu unul dintre liderii vestiarului. Mai mult, în cadrul conferinței de presă, Nae Constantin a spus că un alt „veteran” al echipei, Gicu Grozav (32 de ani), va fi trecut pe banca de rezerve.

Episodul ”înregistrarea” de la Petrolul lasă urmări! Nae Constantin ar putea fi demis

Astfel, meciul cu Universitatea Craiova din următoarea etapă ar putea fi crucial pentru Nae Constantin, care poate fi demis de la echipă.

„Înregistrarea care a fost făcută e făcută de pe telefonul meu. Nu a fost nimic premeditat. Am o aplicație pentru că, la un moment dat, am fost amenințat de cineva foarte urât și de atunci înregistrez toate convorbirile. În momentul în care au fost discuțiile că de ce pleacă Tamaș trebuia să ne justificăm într-un fel. Am dat această înregistrare către liderii galeriilor pentru a vedea, pentru că erau lideri care nu erau de acord cu această plecare. Mai departe, cum a ajuns în online, nu știu. La mine a plecat doar către lideri de galerie.

Ce a apărut în online e o parte. Toată înregistrarea are undeva la 15 minute. Îmi asum, n-am cum să mint, să spun că n-am făcut asta. Îmi place să spun că am fost asumat.

Au mai fost probleme cu Tamaș, dar le știam, ne-am asumat când l-am adus. Doar că undeva a ajuns până sus și, orice ar fi fost de aici înainte, n-ar fi fost bine", a spus Nae Constantin.

Nae Constantin este antrneorul Petrolului din luna mai a anului 2021. Cu antrenorul de 48 de ani pe banca tehnică, ploieștenii au reușit promovarea în prima ligă de pe primul loc.