„El e Boloni!” Jucătorul care l-a încântat pe Gheorghe Hagi după victoria cu Hermannstadt: „Am venit să scoatem rezultat!” 

Campioana en-titre a României a început bine noul sezon, cu o victorie pe terenul lui Hermannstadt. Deși nu s-a bazat pe mulți dintre jucătorii pe care i-a folosit cu Sheriff Tiraspol, scor 1-0, echipa lui Gheorghe Hagi a reușit să obțină cele trei puncte.

Victoria a fost adusă de unul dintre cei mai buni jucători ai Farului în sezonul trecut, Constantin Grameni. Accidentat în cantonamentul naționalei de tineret, Grameni a fost trimis în teren în a doua repriză și și-a făcut imediat simțită prezența în teren, marcând golul victoriei cu un șut din interiorul careului.

Ce a spus Gheorghe Hagi după victoria cu Hermannstadt

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, mulțumit de rezultat, asta și în contextul în care a avut mulți jucători lipsă.

„Am câștigat. Am avut noroc, trebuie să recunoaștem, am jucat fotbal cât am putut la momentul ăsta. Ușor, ușor ne adaptăm. Am câștigat, atât, trei puncte, restul contează mai puțin. Am venit să scoatem rezultat, avem mult de muncă, trebuie să facem față pe toate fronturile, nu stăm să ne gândim prea mult la victoria aceasta, trebuie să ne pregătim pentru meciul următor, mergem la București, reunim lotul și plecăm.

Jucăm aceleași principii, trebuie să intre în jocul nostru, cei care au fost anul trecut nu există dubii în cazul lor. Dina e Dina, el e Boloni, cum am zis, un mijlocaș foarte bun, citește jocul, îl simte, are o tehnică bună și încă nu e, a făcut cinci antrenamente. Pe drum la București mă duc cu mașina, am timp 4-5 ore să analizez, să evaluez și să ne pregătim.

Mă gândesc să joace Larie, să înceapă, dar vom vedea. Mi-a zis că fizic încă nu e, dar vedem, el aduce altceva. De aceea am luat mai mulți jucători, am plecat în pregătire cu 33 de jucători, trei pe post, ușor ușor unim grupul, vestiarul, încercăm să facem lucrurile. E ceva nou pentru noi, Farul nu a avut experiența asta, sperăm să o ducem”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.