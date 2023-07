Cele două echipe s-au confruntat pe stadionul „Arcul de Triumf”, după ce negocierile dintre FCSB și CSA Steaua cu privire la închirierea arenei „Steaua” din Ghencea au picat.

Ce a spus Florinel Coman, după ce un fan dinamovist și-a aruncat telefonul spre fotbalistul de la FCSB

În minutul 42 al meciului, un fan dinamovist și-a aruncat telefonul spre Florinel Coman, care se îndrepta să execute o lovitură de colț. Winger-ul „roș-albaștrilor” a ridicat telefonul și a mimat că-și face o poză.

Ulterior, a apărut fotbalistul „câinilor roșii”, Neluț Roșu, care i-a luat din mână telefonul și l-a înapoiat suporterilor. Iar reacția lui Florinel Coman despre respectivul moment nu a întârziat să apară.

„Nu am făcut selfie, nu avea folie, eram transpirat. Am văzut un telefon, nu am văzut când a fost aruncat, îmi prezint scuzele dacă a fost un gest urât, eu consider că a fost un gest ok, sub formă de glumă, nimic altceva”, a spus Florinel Coman la flash-interviu după meci.

FCSB - Dinamo 2-1

„Roș-albaștrii” au făcut o primă repriză perfectă. Mai întâi, echipa pregătită de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 30 prin Florinel Coman. Ulterior, Darius Olaru a majorat diferența în minutul 35.

În repriza a doua, jocul FCSB-ului s-a stins însă. Dinamo a redus din diferență în minutul 83 prin Goncalo Gregorie, iar tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Echipele de start