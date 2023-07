Chiricheș s-a antrenat în ultima săptămână și jumătate alături de FCSB, iar vicecampioana României a recunoscut că l-a ofertat pe fundașul central care a evoluat în ultimul sezon la Cremonese. Stoperul a fost prezent sâmbătă seară pe Arcul de Triumf, la derby-ul cu Dinamo, scor 2-1.

Florinel Coman: "Îl așteptăm pe Vlad Chiricheș la FCSB"

După meci, Florinel Coman a declarat că îl așteaptă pe Vlad Chiricheș să semneze cu FCSB, convins că experimentatul fundaș va ajuta foarte mult echipa pregătită de Elias Charalambous.

"Îl așteptăm pe Chiricheș. Este un fotbalist extraordinar. Nu are rost să vorbim de calitatea lui. E un profesionist. Ne va ajuta foarte mult, vom regla mai multe probleme cu el, așa că clar îl așteptăm. Sper să ne ajute și cu siguranță o va face", a spus Florinel Coman, după FCSB - Dinamo 2-1, la zona mixtă.

Florinel Coman: "Pe final am tremurat, dar nici Dinamo nu a avut ocazii foarte mari"

Coman spune că victoria celor de la FCSB a fost meritată, chiar dacă Dinamo a redus din handicap pe final și a pus pricol la poarta lui Ștefan Târnovanu.

"O victorie meritată. Puteam să ne desprindem, am avut ocazie prin Compagno. Din păcate, nu am reușit să marcăm, dar per total este o victorie meritată. Fane (n.r - Ștefan Târnovanu) a făcut o greșeală, se întâmplă. Nu a comis-o niciodată, dar se întâmplă la orice portar. Pe final am tremurat, dar nu au avut nici ei ocazii foarte mari. Eu cred că este corect rezultatul.

Da, am marcat un gol frumos cu stângul, sunt fericit. Cred că ultimul gol cu stângul cred că a fost cu Viitorul, acasă, pe Arena Națională.

(n.r - despre gestul de la gol) A fost o glumă spontană. Sper că nu am deranjat. Dacă am deranjat, îmi cer scuze. Cred că fotbalul trebuie să aibă și momente de genul.

Da, a fost un derby, chiar dacă nu am jucat pe un stadion normal, cu zeci de mii de locuri. Derby-urile au nevoie de un stadion mare. Pe Arena Națională, când am jucat, mereu a fost o atmosferă de senzație. Au venit și din partea lor, și din partea noastră. Cred că trebuia să se joace pe un stadion mare.

Urmează Sofia. De mâine îi vom analiza. Trebuie să mergem acolo montați pentru a ne întoarce cu victoria. Trebuie să trecem de acest tur, iar obiectivul este intrarea în grupe", a mai spus Coman.

FCSB are două victorii după primele etape și este una dintre cel trei echipe care au 6 puncte în clasament, după Farul Constanța și CFR Cluj.

Pentru FCSB urmează duelul cu CSKA 1948 Sofia, miercuri, de la ora 20:30, în turul 2 preliminar din Conference League.

De partea cealaltă, Dinamo are două eșecuri consecutive în Liga 1, iar acum se pregătește pentru partida cu Sepsi, de pe teren propriu, programată luni, de la 21:30.