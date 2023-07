„Pentru ei am jucat!” Florinel Coman, declarație de lider după victoria din derby! Ce a spus despre faza cu telefonul aruncat 

Vicecampioana României a reușit să lege a doua victorie consecutivă și să bifeze o reușită importantă în derby-ul disputat pe stadionul Arcul de Triumf. FCSB a deschis scorul în minutul 30, prin execuția superbă a lui Florinel Coman, iar cinci minute mai târziu Darius Olaru a dublat avantajul.

În a doua repriză, situația s-a mai echilibrat, iar FCSB a tremurat serios pe final, când „câinii” au început să fie periculoși. Dinamo a redus din diferență prin Gregorio, după o gafă a lui Târnovanu.

Florinel Coman: „Contează mai puțin pentru mine că am marcat!”

Florinel Coman a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută. Fotbalistul a ținut însă să îi laude pe dinamoviști pentru prestația avută. Totodată, Coman a vorbit și despre faza devenită virală, când a încercat să își facă un selife cu telefonul aruncat de un fan dinamovist pe teren.

„Contează mai puțin pentru mine, important e că am câștigat în derby, ne dă elan pentru meciul următor din Europa. Se poate spune că a fost senzație specială, am jucat pentru suporteri, au venit în număr foarte mare, am văzut cât au stat ieri la coadă, le dedicăm lor victoria. Ne-au motivat imaginile, au venit de la 6 dimineața, 7, au stat acolo și au venit să vadă Steaua câștigând în derby.

Așa este, derby de România trebuie să se joace pe un stadion mare, e meciul campionatului, Dinamo a promovat, ne era dor. Îi felicit pe această cale, au pasat bine, au presat, dar mai au de lucrat. Îmi folosesc bine stângul, am început de ceva vreme să mă perfecționez și cu piciorul neîndemânatic. Mă bucur că am reușit să înscriu împotriva lui Dinamo, important e să îmi fac treaba cât mai bine, să câștigăm fiecare meci și campionatul. Începe greul, vom juca din 3 în 3 zile, cred că avem un lot foarte bun, omogen.

Nu am făcut selfie, nu avea folie, eram transpirat. Am văzut un telefon, nu am văzut când a fost aruncat, îmi prezint scuzele dacă a fost un gest urât, eu consider că a fost un gest ok, sub formă de glumă, nimic altceva.

Mâine îi vom analiza pe bulgari, nu am apucat să îi vedem, dar de mâine ne axăm pentru meciul din Conference pe care trebuie să îl câștigăm pentru România, pentru iubitorii fotbalului românesc, aducem puncte țării. Eu văd un meci greu pentru că se joacă în deplasare, dar dacă ne motivăm foarte bine și scoatem erorile din aceste două etape, cred că vom face figură frumoasă”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Pentru FCSB urmează meciul din UEFA Conference League cu CSKA Sofia, iar apoi se deplasează la nou-promovata Oțelul Galați.