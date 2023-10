Ce a spus Elias Charalambous după victoria la limită cu FC Botoșani 

Singurul gol al partidei a fost marcat de Mihai Lixandru, titularizat pentru duelul de sâmbătă seară, în minutul 23. Fotbalistul a reușit să trimită balonul în plasă cu capul, după centrarea din corner a lui Florinel Coman. FCSB a reușit însă să bifeze o victorie după remiza din etapa trecută cu U Cluj, scor 2-2.

Elias Charalambous, mulțumit de victorie în ciuda jocului slab

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului despre victoria la limită obținută de echipa sa, dezvăluind că s-a așteptat la un astfel de joc. Antrenorul cipriot a ținut să îl laude și pe Mihai Lixandru pentru golul marcat și le-a mulțumit fanilor care s-au deplasat la Botoșani pentru a susține echipa.

„Exact ce ne-am așteptat, meciurile astea sunt foare dificile, a fost mai dificil că a fost și vânt. Știam că vom suferi, știam că adversarul va încerca să joace pe contraatac, nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar am câștigat puncte foarte importante.

Sunt foarte fericit pentru Lix (n.r. Mihai Lixandru), am avut discuții cu el, mai ales când nu juca, dar am văzut cum s-a antrenat, i-am zis să muncească în continuare așa pentru că va fi răsplătit. Mingea a ieșit atunci afară, nu ne-au dat mingea înapoi, dar nu a fost nimic special, am vorbit cu Alexa după aceea, e totul în regulă.

Le mulțumesc fanilor că au fost alături de echipă în această deplasare”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB este lider în clasamentul din Superliga României, cu 29 de puncte, având un avans de patru puncte față de CFR Cluj, care are un meci în minus. În următoarea etapă, vicecampionii joacă pe teren propriu cu FC Voluntari.