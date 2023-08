Reghecampf anunță măsuri la Craiova după primul eșec: "Foarte slabi! Cu FCSB vom arăta altfel"

Deși venea după trei victorii consecutive, Universitatea Craiova a fost de nerecunoscut la Ovidiu. Louis Munteanu a reușit o dublă în prima repriză și i-a adus cele trei puncte Farului, formație la care a revenit recent, tot sub formă de împrumut de la Fiorentina.

Reghecampf, după Farul - Univ. Craiova 2-0

La finalul meciului, Laurențiu Reghecampf s-a arătat nemulțumit de superficialitatea jucătorilor săi și a transmis că este convins că echipa va arăta altfel la următorul joc, cel cu FCSB.

"Vrem să vedem ce am făcut greșit. N-am avut atitudine. Am fost foarte slabi, foarte delăsători. Le-am dat foarte mult spațiu. Greșeli foarte mari la ambele goluri. La al doilea gol, sincer nu am văzut bine lovitura liberă, dar cred că se putea face ceva. Sincer, nu golurile m-au deranjat, ci atitudinea și anumite momente tratate cu superficialitate. Nu am fost prezenți în duelurile unu contra unu. Sunt lucruri pe care trebuie să le analizăm.

Dacă ai un pic de șansă să marchezi un gol, intri în joc. Trebuie să fim sinceri, Farul a fost mult peste noi. A avut câteva ocazii mari. Noi am făcut greșeli copilărești pe faza de apărare. O să analizăm și cu siguranță vom arăta altfel la următorul meci.

Nu se uită meciul de astăzi. Înfrângerea e dureroasă. Avem calitate, avem jucători care au destulă experiență în competițiile interne și ar trebui să avem altă atitudine și să facem alt joc. 100% sunt optimist, vom schimba aceste jocuri", a spus Laurențiu Reghecampf.

Universitatea Craiova ocupă locul 2, cu 14 puncte, la o lungime în spatele lui FCSB, care are două meciuri în minus. În runda următoare, oltenii vor înfrunta formația bucureșteană, sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21:45.