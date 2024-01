Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabău despre situația lui Ianis Stoica

Sibienii au reuşit să deschidă scorul prin Alessandro Murgia (62), din recentrarea lui Daniel Paraschiv. A fost primul gol al italianului în Superliga României.

U a egalat la scurt timp, prin Alexandru Chipciu (65), cu un şut din interiorul careului, iar golul victoriei a fost marcat de Daniel Popa (77), după o pasă de excepţie furnizată de Dan Nistor.

FC Hermannstadt a obţinut un singur punct în ultimele trei etape. U Cluj venea după două eşecuri consecutive fără gol marcat.

Explicațiile lui Ioan Ovidiu Sabău despre Ianis Stoica

Fotbalistul împrumutat de la FCSB nu și-a mai dorit să rămână la U Cluj, dorindu-și să accepte oferta primită de la Hapoel Beer Sheva.

"Aveam nevoie de el, am făcut perioada de pregătire cu Ianis Stoica titular. A venit și mi-a zis că vrea să plece, că are o ofertă.

Am vorbit, l-am convins să mai rămână șase luni, că are nevoie să mai joace aici. Ne-am întors în țară, a zis că nu vrea să rămână, că are o ofertă foarte bună, că nu-i mai stă capul aici, la echipă.

El a crescut mult, e un jucător pe care am vrut să-l ajut, pentru că are calități, dar îi lipsește rigoarea.

Vor mai veni jucători. Va mai veni un atacant în următoarele zile. Avem nevoie de concurență. Daniel Popa a fost cel mai în formă în Antalya, ne bazăm pe el, are foarte multe goluri înscrise, dar poate mult mai mult", a spus antrenorul, după meci.