Reacția oficială a lui U Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău a transmis conducerii să caute alt antrenor

Muhar a fost cel care a deschis scorul încă din minutul doi, cu o lovitră de cap. CFR a dus scorul la 2-0 înainte de pauză, prin Daniel Bîrligea, iar în partea secundă Philip Otele a punctat de două ori, pentru 4-0.

Dezamăgit de rezultat, Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că este gata să facă un pas în spate și se demisioneze din funcția de antrenor al Universității Cluj.

La scurt timp după declarația antrenorului, clubul a emis un comunicat oficial prin intermediul rețelelor de socializare și a transmis faptul că Sabău beneficiază în continuare de toată susținerea staff-ului administrativ.

U Cluj îl susține pe Ioan Ovidiu Sabău!

„Capul sus!

”Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează” - Winston Churchill.

Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clbuului, a conducerii și a suporterilor.

Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună!

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar "U".

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a ”studenților”.

Sabău (55 de ani) se află la al treilea mandat la U Cluj, după cel din 2000 și cel din a doua parte a sezonului trecut. Fostul component al Generației de Aur a revenit pe banca tehnică a ardelenilor pe 24 august 2023, iar în 17 meciuri a înregistrat 8 victorii, 5 remize și 4 înfrângeri.

CFR Cluj, la opt puncte de FCSB

Acum, CFR a urcat pe locul doi, cu 36 de puncte, la două distanță de următoarea clasată, Universitatea Craiova, și la trei de Rapid, care este pe locul patru.

În prima etapă din 2024, CFR Cluj se va deplasa la Botoșani, iar Universitatea va juca pe teren propriu cu Hermannstadt.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a ajuns la două înfrângeri consecutive înm campionat și a rămas pe locul opt, la un singur punct de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.