Ce a declarat Dragoș Grigore după execuția spectaculoasă, din foarfecă, din FC Botoșani - Rapid 1-2

Rapid a deschis scorul prin Ştefan Pănoiu (minutul 42), cu un şut de la distanţă, şi se îndrepta spre victorie, dar gazdele au reuşit egalarea prin Sekou Camara (minutul 90). Rapid a smuls victoria printr-un gol spectaculos marcat de Dragoş Grigore (minutul 90+4), din foarfecă.

FC Botoşani a mai fost aproape de gol în minutul 66, când lovitura de cap a lui Gabriel Mutombo a fost respinsă în bară de portarul Horaţiu Moldovan.

Rapid a ajuns la trei etape consecutive fără înfrângere, două victorii şi un egal. Formația antrenată de Adrian Mutu venea după cinci deplasări fără victorie (patru egaluri şi un eşec). FC Botoşani a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.

Reacția lui Dragoș Grigore după golul spectaculos marcat la Botoșani



"Agonie, extaz, cred că au fost toate ingredientele, dar cel mai important este că am plecat cu cele trei puncte. Când ești egalat pe final, te doare, dar important este că am avut putere și am crezut până la final.

Rapidul speră, Rapidul va juca meci de meci la victorie, Rapidul arată bine, și-a îndeplinit obiectivul principal, accederea în play-off.

Mai sunt două etape din campionatul regulat și după vom trage linie, vedem unde ne vom poziționa și la ce distanță vom fi de primele locuri", a spus jucătorul rapidist.