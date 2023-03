Mutu dezvăluie după thrillerul de la Botoșani: "Dragoș Grigore nici nu trebuia să fie în lot! De la agonie la extaz"

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 42, prin Ștefan Pănoiu, iar finalul partidei a fost de-a dreptul incandescent. Sekou Camara a restabiit egalitatea în minutul 90, însă Dragoș Grigore, în prelungiri, a adus victoria Rapidului cu o execuție splendidă.

Adrian Mutu, după FC Botoșani - Rapid 1-2

După meci, Adrian Mutu a dezvăluit că Dragoș Grigore nici măcar nu trebuia să fie în lot inițial, însă o decizie de ultim moment l-a transformat pe fundaș în eroul meciului de la Botoșani.

"Chiar vorbeam cu Dragoș Grigore că nu trebuia să fie nici în lot. Am vrut să facem antrenament cu el în sală înainte de meci, dar m-am răzgândit pe moment și se pare că a mers bine. Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câștigat acest meci pe un teren greu. Am întâlnit o echipă bună, a fost un meci echilibrat, dar mă bucur că și-a spus cuvântul calitatea noastră. Am fost puțin frustrat la 1-1. Speranța moarte ultima și, cât au mai fost minute, tot timpul am sperat.

Papeau a fost călcat atunci când a sărit la cap, dar a intrat foarte bine, a dat pasă la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat și-au adus aportul la această victorie. Vrem să ajungem cât mai sus, la asta lucrăm, la asta sperăm.

Un meci complicat cu Hermannstadt. Ei nu sunt într-o perioadă foarte bună și sunt o echipă periculoasă", a spus Mutu.

În urma acestei victorii, Rapid a revenit, cel puțin pentru moment, pe locul 3 în Liga 1, cu 52 de puncte, la o lungime în fața lui FCSB, care are un meci mai puțin disputat.

În runda următoare, Rapid va juca pe teren propriu contra lui FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 20:00.