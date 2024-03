Cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, Sepsi OSK (40p) s-a apropiat la un singur punct de ”U” Cluj (41p), ocupanta ultimei poziții din zona de play-off a clasamentului.

Ce a avut de zis Bernd Storck după Sepsi - Voluntari 4-0

După victoria la scor din Sfântu Gheorghe, Bernd Storck, antrenorul principal al lui Sepsi OSK, a vorbit despre meciul din etapa #29 și a scos în lumină faptul că echipa sa trebuia neapărat să câștige partida.

”Am avut patru goluri mai multe decât ei. Am câștigat la o diferență de patru goluri. Trebuia să câștigăm și am făcut-o. Am făcut o repriză secundă mai bună. Toți jucătorii au fost foarte buni. Au făcut totul perfect. Totul e de partea noastră pentru meciul cu Petrolul Ploiești.

Trebuie să facem tot ce putem și vom vedea unde vom fi. Trebuie să ne pregătim acum. Totul e posibil în fotbal. Vom vedea ce se va întâmpla. Și Petrolul Ploiești vrea să câștige, deci nimic nu e sigur. Va fi un meci deschis”, a spus Bernd Storck după meci.

Sepsi OSK se află pe locul șapte cu 40 de puncte. Trupa lui Bernd Storck a înregistrat, așadar, 11 victorii, șapte rezultate de egalitate și 11 înfrângeri după 29 de etape desfășurate în campionat.

Sepsi OSK - FC Voluntari 4-0

Marius Ștefănescu a deschis scorul la Sfântu Gheorghe în minutul 10, după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. Kevin Varga a dus scorul la 2-0 în minutul 52, în timp ce Cosmin Matei a majorat diferența șase minute mai târziu, iar Marius Ștefănescu a realizat ”dubla” după o oră de joc.