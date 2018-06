Cazul Piturca: la 62 de ani, pare ca intinereste :) Fara alcool si carne de porc, si 1000 de abdomene pe zi

Victor Piturca a acceptat invitatia prietenului Cristi Borcea si a mers astazi la lansarea barului de care se vor ocupa baiatul lui Borcea, Patrick, si actuala sotie, Valentina Pelinel.

Piturca a impresionat din nou cu aparitia lui. La 62 de ani, pare ca intinereste.

Apropiatii sai povestesc ca in spatele aspectului fizic sta un stil de viata special - Piturca nu consuma alcool, decat foarte rar si in cantinati mici, si-a scos carnea de porc din meniu de ani buni, si face sport in fiecare zi. A ajuns la performanta de a face constant chiar si 1000 de abdomene intr-o zi.

Si la evenimentul de azi, Piturca s-a limitat sa bea doar apa plata si cafea, in timp ce mesele erau pline de halbe de bere sau pahare cu vin.