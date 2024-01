Prezență care a dat greutate echipei în ultimii doi ani, Andrea Compagno a ajuns la FCSB pe lista indezirabililor, iar în prezent, așa cum a anunțat Gigi Becali sâmbătă pentru Pro TV și Sport.ro, italianul e liber să plece. Atacantul transferat de roș-albaștri de la FCU Craiova are trei oferte și șansele de a o părăsi pe vicecampioană în această fereastă de mercato au crescut substanțial.

Caz tipic pentru Becali. Cum a ajuns un fotbalist din TOP 3 pe lista indezirabililor

Așa cum s-a întâmplat în trecut cu mulți jucători de la FCSB, și Andrea Compagno face parte din 'clubul' fotbaliștilor deveniți dintr-o dată jucători care nu mai pot ajuta echipa. Deși e etichetat de mulți foști fotbaliști români drept cel mai bun nouar din Superliga, italianul a fost lăsat mai mereu pe bancă de antrenorul Elias Charalambous sau i s-au dat puține minute.

Cum FCSB l-a luat și pe Luis Phelipe de la Poli Iași, Becali are acum soluții pentru postul de atacant central, pe care, de regulă, repartizează fotbaliști care nu dețin profilul de atacanți de careu. Misterul se adâncește în privința lui Compagno mai ales că Becali îl aprecia pe italianul cumpărat de la formația lui Adrian Mititelu.

Caz tipic pentru Becali: 1. Kapetanos, 2. Thereau, 3. Compagno

La finele lui 2022, în direct la Pro Arena, Becali era provocat din studio să realizeze un top 3 al celor mai valoroși atacanți străini pe care i-a avut la FCSB din momentul în care a devnit patronul formației roș-albastre. Și, cu un discurs ferm, omul de afaceri l-a inclus pe Andrea Compagno pe locul al treilea, după grecul Pantelis Kapetanos, prezent recent pe Arena Națională în tribune, dar și după francezul Cyril Thereau, atacant de top cu meciuri importante în Serie A.

"Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult. Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Becali are trei oferte pentru Andrea Compagno

FCSB are acum trei oferte pentru Compagno, din Ungaria, Turcia și Kazahstan, iar Becali, care vrea să se despartă de vârful de careu, spune că îl va lăsa pe Compagno să își aleagă următoarea destinație.

În cel mai bun caz, FCSB ar putea încasa 300.000 de euro pentru Andrea Compagno, de cinci ori mai puțin decât Gigi Becali a plătit în august 2022 pentru a-l achiziționa de la FC U Craiova.

"Avem trei oferte pentru Compagno. Una din Kazahstan, una din Ungaria și una din Turcia. Acum să-și aleagă el, unde vrea el. Eu l-aș da în Kazahstan, unde ăia dau mai mulți bani, dar dacă el nu vrea să plece acolo, eu nu îl oblig. Rămâne ca el să aleagă.

Din Kazahstan e vorba de o ofertă de 250.000 de euro. În Ungaria mi se pare că 300.000 și 150.000 de la turci. Konyaspor? Konya, Monya, nu știu eu. Nu m-a interesat așa tare, am zis să își aleagă una din ele. Compagno nu va face deplasarea la Craiova. El a cerut să se antreneze la sală, nu să iasă la antrenament. Cu alte cuvinte a zis: 'Mă pregătesc de plecare, ce rost are să fac vreo accidentare?'. Ce rost are dacă nu joacă? Noi avem acum atacant, ce ne mai interesează?", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV și Sport.ro.

Andrea Compagno a fost golgheterul lui FCSB în sezonul trecut, cu 16 goluri marcate. În acest sezon, folosit în 23 de jocuri, italianul a marcat doar de patru ori.

Andrea Compagno nu e în lotul FCSB-ului pentru meciul de duminică, 28 ianuarie, cu Universitatea Craiova (ora 20:00). Partida face parte din etapa a 23-a.

VARIANTE DE ATACANT DE CAREU pentru FCSB

- David Miculescu

- Alex Băluță

- Florinel Coman

- Luis Phelipe

- Octavian Popescu