Cât a costat, în realitate, mutarea lui Claudiu Petrila de la CFR Cluj la Rapid

Rapid a anunţat că a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru împrumutul mijlocaşului Claudiu Petrila, clubul bucureştean de fotbal având opţiune de cumpărare la expirarea înţelegerii.

În vârstă de 22 de ani, Claudiu Petrila a debutat în fotbalul mare la formaţia CFR Cluj, cu care a câştigat de patru ori titlul de campion, fiind împrumutat pentru un sezon la Sepsi OSK.

Cât costă mutarea lui Claudiu Petrila de la CFR Cluj la Rapid

Victor Angelescu a făcut lumină cu privire la situația mijlocașului, sumele vehiculate pentru împrumutul său stârnind reacții controversate.

Acționarul giuleștenilor a dezvăluit că fotbalistul va costa 750.000 de euro, transfer definitiv, dintre care 500.000 de euro au fost achitați la împrumut, urmând ca diferența să fie plătită în februarie.

"Ce am avut de declarat, am declarat. Nu pot să mă implic la alte cluburi. Nu ne interesează alte lucruri de la alte cluburi. Eu nu știu ce acte sunt între CFR și Sepsi. Noi am discutat cu CFR și am ajuns la un acord.

Nu putem să pierdem nimic. Am zis că dăm o sumă în anumite rate. În momentul de față, nu există nicio șansă ca Petrila să nu fie jucătorul Rapidului.

Pentru noi era exact aceeași sumă. Habar nu aveam că Sepsi are vreun procent la Petrila. Sunt 750.000 (n.r. în total). Mai lipsește doar ultima tranșă", a anunțat Victor Angelescu, la Digi Sport.