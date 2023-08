Transferat miercurea trecută de CFR Cluj, mijlocașul ofensiv croat Josip Mihalic (20 de ani) a semnat pe trei sezoane cu ardelenii, dar a fost împrumutat luni la divizionara secundă FC Argeș.

”Cluburile FC Argeș și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Josip Mihalic (20 de ani) până la sfârșitul acestei ediții de campionat.

Josip Mihalic a jucat la Dinamo Zagreb și Slaven Belupo

Tânărul mijlocaș ofensiv a făcut junioratul la renumita academie a celor de la Dinamo Zagreb, evoluând pentru grupele U17 și U19. În 22 de partide jucate pentru Dinamo Zagreb U19, Mihalic a marcat 5 goluri.

După terminarea junioratului, a făcut pasul la seniori, semnând cu Slaven Belupo, echipă care activează în prima ligă din Croația.

Pentru ocupanta locului 8 din prima ligă croată, Josip a bifat 13 partide și a marcat 1 gol. Fotbalistul croat are o cotă de piață de 100.000 de euro, conform Transfermarkt.

Josip Mihalic este al 18-lea transfer perfectat de clubul nostru în această perioadă precompetițională”, a precizat FC Argeș pe site-ul oficial al clubului.

FC Argeș a făcut 18 transferuri în această vară

Cu FC Argeș au mai semnat în această vară fundașii Adrian Scarlatache (36 ani – ex CS Mioveni), Ionuț Balaur(34 ani – ex CS Mioveni), Adrian Grigore Huideș(19 ani – ex Albacete), Mario Tudose(18 ani – ex Benfica Lisabona), Bogdan Lazăr(20 ani – ex Farul Constanța), mijlocașii Florian Haită (23 ani – ex Universitatea Cluj), Cristian Balgiu (28 ani – ex Steaua), Ionuț Rădescu (28 ani – ex CS Mioveni), Andrei Panait (34 ani – ex CS Mioveni), Patrick Dulcea(18 ani – ex Farul Constanța), Robert Boboc(28 ani – ex FC Brașov), Denis Bujor(18 ani – ex Farul Constanța), Alexandru Răuță(31 ani – ex Ohod Medina) și atacanții Valentin Buhăcianu(29 ani – ex FC Hermannstadt, Milcho Angelov(28 ani – ex FC Brașov), Bogdan Rusu(33 ani – ex CS Mioveni) și Andrei Zătreanu(20 ani – ex CS Tunari).