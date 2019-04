Castiga mai mult decat el! A dat lovitura: cu ce se ocupa iubita fotbalistului din Liga 1

Salariul de fotbalist nu mai e ce-a fost.

Bianca, partenera fotbalistului Mihai Roman, atacantul lui FC Botosani, a studiat la Facultatea de Drept si Stiinte Sociale din Craiova si regia de teatru la Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” din Craiova, iar acum are mai multe firme care se ocupa cu organizarea de evenimente in Craiova. Printre serviciile oferite de firmele acesteia companiilor, institutiilor si persoanelor fizice se numara: ursitoare de botez, ingeras la biserica, Mos Craciun si personaje de Craciun, mascote Disney, dansatoare pentru diverse evenimente (oriental, brazilian, tiganesc, country si burlesque), hostesse, modele si promoteri, catering, fruit si candy bar, decoratiuni profesionale, masa talentata, photocorner sau chiar cursuri de coregrafie pentru dansul mirilor.

Practic, firmele acesteia pot organiza botezuri, nunti, distractii onomastice sau zile de nastere si petreceri de Halloween, Craciun si Paste. Printre ultimele evenimente la care au participat angajatele Biancai Radu se regaseste si meciul din Cupa EHF dintre SCM Craiova si Podravka Koprivnica, cand au indeplinit rolul de majorete si au intretinut atmosfera in pauza meciului desfasurat in Sala Polivalenta din Banie. De asemenea, in ultimul an, tanara a organizat si botezul propriului copil, la care nasi au fost Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf. In conditiile in care salariile fotbalistilor din Liga 1 se micsoreaza cu fiecare sezon ce trece, iar uneori intarzie mai multe luni, perechea lui Roman castiga la fel sau chiar mai mult decat fotbalistul lui FC Botosani.

Mihai Alexandru Roman (26 ani) s-a nascut la Craiova si a evoluat pentru echipele FCU Craiova, Petrolul, “U” Cluj, CS Turnu Severin, Sageata Navodari, Pandurii, NEC Nijmegen, Maccabi Petah Tikva, CSU Craiova, Poli Timisoara si FC Botosani. El are selectii pentru reprezentativele U19 si U21 ale Romaniei.