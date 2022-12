Capăt de drum pentru șase jucători de la FCSB! Gigi Becali a anunțat lista neagră: „Nu-i luăm în cantonament!”

Pintilii și-a format nucleul de jucători pe care va conta în acest sezon, iar Gigi Becali anunță o „curățenie” de iarnă la sânge.

Nu mai puțin de șase jucători din lotul FCSB-ului se vor despărți în această iarnă de trupa pregătită de Mihai Pintilii: Rachid Bouhenna, Radu Boboc, Florin Achim, Marco Dulca, Bogdan Rusu şi Andrei Dumiter.

„Nu ne mai gândim la Cupă, la Botoşani o să-i dăm şansa lui Iftime să bea şi el o şampanie. Va bea şi el o şampanie. Normal, ar trebui să câştige şi ăia, că sunt şapte sau opt jucători de la echipa mare care nu se mai antrenează cu noi. Nu-i mai avem în vedere, ei nu vor mai pleca în cantonament cu noi.

FCSB se va despărți de șase jucători în iarnă

Au început...Unul că are coasta nu ştiu cum, Dulca, altul că îl doare coasta. Eu am zis <<bine, mă, joacă aşa cu coasta fisurată>>. Îi duceţi pe bancă acolo, ei sunt mari fotbalişti şi nu vor să facă deplasările. Lasă-i măcar să îngheţe pe banii pe care-i iau. M-au supărat, din moment ce dai sute de mii de euro, vrei să-l dai gratis şi nu vrea să plece. Du-te, bă, am dat bani pe tine. De ce să stai aici dacă nu joci? Ce rost are să stai dacă nu joci? Du-te acolo şi joacă fotbal! Am pierdut banii şi la revedere, du-te şi joacă fotbal!

Cine nu a primit şanse? Boboc, Dumiter? Toţi au primit şanse! Eu nu am nimic cu ei, atât pot ei. Dacă ei sunt de echipă mică, du-te, bă, poate joci bine acolo şi pleci în străinătate. Pe Dulca îl vor la Târgovişte, dar zic stai să vezi, nu ştiu ce, că nu prea vrea. De ce să nu te duci acolo să joci fotbal? Ce să găsească mai bun? Dacă era fotbalul uşor, nu se plăteau miliarde de euro!”, a spus Gigi Becali, potrivit Primasport.

Ianis Stoica s-ar putea despărți și el în această iarnă de FCSB. Mijlocașul ofensiv ar putea fi cedat la o echipă unde să prindă mai multe minute. Denis Haruț ar putea fi cedat și el... după ce revenirea lui Iulian Cristea i-a diminuat și mai mult șansele de a prinde un loc în echipa FCSB-ului.