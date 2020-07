"Cand am venit nu-mi imaginam ca situatia va fi asa dezastruoasa!" Mihalcea, in depresie dupa a 4-a infrangere la rand: "Altii s-au antrenat in pandemie, noi am pierdut 7 zile!"

Mihalcea are 4 infrangeri in 4 meciuri pe banca lui Dinamo.

'Cainii' au pierdut cu Viitorul si raman ultimii in playout. Mihalcea a cerut ajutorul psihologului pentru a-si ajuta fotbalistii sa iasa din pasa neagra. Antrenorul lui Dinamo lasa de inteles ca mai multe echipe din Liga 1 nu au respectat regulile impuse in pandemie si s-au antrenat pe ascuns.

"In repriza a doua, am fi putut inscrie daca aveam putin noroc sau inspiratie in fata portii. E o noua infrangere, dar vad o schimbare. E singurul lucru care ma bucura. Baietii si-au dorit, am avut momente cand am presat si am pus Viitorul in dificultate. Trebuie sa avem capul sus, inspiratie, si cred ca vor veni si rezultatele. Dezamagirea exista, azi am incercat, au fost momente cand am fi putut sa inscriem.

Am intalnit doar echipe care au traversat momente bune. Va fi un meci foarte important cu Academica, noi trebuie sa plecam de la aceasta atitudine imbunatatita si victoriile vor veni. Am traversat o perioada extrem de dificila, e o perioada care nu e foarte departe. Am stat in izolare 7 zile. Vad ca alte echipe n-au stat, desi ar fi trebuit sa stea. Nu e un regulament pentru toata lumea. Chiar am stat in izolare, altii nu au stat, s-au antrenat si in pandemie si.. Nu vreau sa caut alibiuri, dar conteaza si situatia asta. N-are cum sa fie o atitudine extraordinar de pozitiva a baietilor, pierdem meciuri pe banda rulanta.

Am apelat la psiholog pentru ca vrem sa facem tot posibilul sa iesim din situatia asta. Jucatorii au calitate, vom incerca sa aducem mentalul baietilor la un nivel bun. Eu voi ramane alaturi de baieti, vom incerca sa scoatem echipa din zona retrogradarii. Eu sunt pozitiv si increzator in continuare. Am incredere! Cand am venit, stiam de aceasta situatie, dar sincer nu credeam ca va fi asa dezastruoasa. Baietii astia sufera si isi doresc enorm", a spus Mihalcea la Digisport.