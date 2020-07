"E ca si cum ai doi copii si toti auzi cearta in casa ca parintii divorteaza!" Declaratie GENIALA despre haosul de la Dinamo! Ce se intampla in club

Dinamo a piedut cu 1-0 la Viitorul si ramane pe ultimul loc in playout-ul Ligii 1.

Ghita i-a marcat singurul gol lui Straton in aceasta seara si a stabilit scorul final. Fundasul Viitorului a primit o centrare buna din corner si l-a invins pe goalkeeper-ul lui Dinamo cu o lovitura de cap.

Straton s-a afisat extrem de dezamagit la finalul partidei, dar in acelasi timp optimist ca jocul echipei se va indrepta in cele din urma:

"Nu este cel mai bun moment in care sa dau un interviu. Sincer, m-am saturat de atatea meciuri pierdute. Dar cred ca in seara asta, mai mult ca oricand, am avut dorinta. Sunt sigur ca va veni si timpul sa castigam.

Pentru mine este inexplicabil, cred ca toata lumea a vazut meciul de azi. Cred ca cel putin un egal, sau cel putin un gol meritam sa avem si noi.

Eu cred ca in momentul in care joci cu inima si joci pentru familia ta in primul rand. Si pentru acesti oameni care au fost alaturi de noi, au venit aseara si ne-au incurajat, nu imi ramane decat sa muncesc mai mult si sunt sigur ca pana la urma o vom scoate la capat.

Daca ma intrebati pe mine, eu nu sunt de acord cu psihologul. Cea mai buna relaxare pentru mine e cand merg acasa si vorbesc cu sotia, cu copiii. Pana la urma nu e un lucru rau, deasta exista aceasta meserie.

Nu dau vina pe antrenor, au mai fost perioade grele la Dinamo si cu alti antrenori. Ar trebui sa ne uitam la noi, la fiecare jucator si ar trebui sa muncim mai mult. Eu nu pot sa concep ca sunt la Dinamo si sunt pe locul asta. Sunt sigur ca vor veni meciuri cand vom avea un sut pe poarta si vom inscrie.

Sunt la Dinamo, imi doresc sa apar, cred ca am facut-o cu brio astazi. Mi-am facut treaba, dar se mai iau goluri.

E ca si cum ai doi copii si tot aud cearta in casa ca parintii divorteaza. Cam acelasi lucru este si la noi. Ma doare cand vad asta, pentru ca stiu cat suflet pun, chiar daca primesc si eu injuraturi. Sunt depasit de situatie si nu imi ramane decat sa dau tot ce am mai bun.

Eu prin vocea vestiarului va spun ca suntem alaturi de Adi si alaturi de el o vom scoate la capat", a declarat portarul Catalin Straton la finalul partidei, la Digi Sport.