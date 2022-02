Campioana României se decide în doar o lună! CFR - FCSB s-ar putea juca în duminica ”Floriilor”

Vicecampioana României va avea de recuperat o diferență de 5 sau 6 puncte în playoff, dacă distanța din clasament va rămâne egală. Astfel, dacă FCSB se va impune în ambele meciuri directe cu CFR Cluj, iar parcursul, în celelalte partide, va fi unul identic, FCSB se va ”încorona” campioană.

Astfel, pentru elevii lui Toni Petrea, emoțiile încep la jumătatea lunii aprilie. FCSB și CFR Cluj se vor întâlni în etapele 5, respectiv 10. Primul meci ar urma să se joace în weekendul 16-17 aprilie. Pe 17 aprilie este, conform calendarului ortodox din 2022, duminica ”Floriilor”, în timp ce ”finala” pentru titlu se va juca pe 21 mai. Distanța dintre ”finale” este de o lună.

Meciul tur se va juca în Ardeal, pe terenul CFR-ului, în timp ce returul se va juca pe Arena Națională, cu doar o săptămână înaintea finalei UEFA Champions League.

Gigi Becali, gata să ”lichideze” echipa

Patronul viceampioanei este supărat după ce echipa sa a pierdut cu Farul Constanța, scor 0-2, și anunță că va lichida în perioada următoare echipa de fotbal.

Becali vrea să păstreze sub contract doar șapte jucători pe care îi mai are la FCSB, în rest, este dispus să renunțe la tot, fără să ceară vreun ban la schimb.

„Nu mă mai supăr eu. Fotbalul e o chestiune care trece, merge mai departe. Nu era o chestiune de supărare, am spus ce voi face. Trebuie să iei o hotărâre în viață. Dacă nu le iei, te lovește trenul și te bați la retrogradare ca Dinamo, Rapid și ca toate alea. Uite, și ca Gaz Metan. Plus de asta, eu nu mai am mentalitatea care a fost până acum că sunt la fotbal și dau 5-10 milioane și fac eu fotbal să mă bat cu Vasile sau Mitică. Nu, eu am altă mentalitate acum. Nu mai dau niște bani ai mei la fotbaliști ca să joace ei fotbal. Ce, sunt idiot? Dau banii mei la fotbalist? Îți dau bani să joci cum spune antrenorul, nu să driblezi când vrei tu, de capul tău.

Și după aia nu contează dacă câștigi sau nu că îți dă Becali încontinuu. Sau că facem academie, băgăm 30 de antrenori și cheltuim bani. Academia 150.000 pe lună, nu mai vreau atât, vreau 60.000 de euro pe lună. Asta spun eu că fac și o spun de 100 de ori ca să înțelegeți.

Becali dă milioanele, Ioana Cosma face emisiune, Ilie Dumitrescu, să mă ierte, face emisiune și luați salarii. Toată lumea se uită la fotbal că le place și numai unul e idiotul, prostul, care trebuie să dea banii. Nu merge așa, el dă banii doar dacă poate să-i scoată. Ne calificăm într-o competiție să luăm 6-7 milioane, să putem să plutim, la revedere.

Văd ce lichidez, ce vând, și lichidez fotbalul. Mai merg eu la fotbal? Stau acasă și mă uit la televizor. Să o ia cine vrea. Nu mă mai judec cu Talpan. Luați-o, mă, gata! Vreți 36 de milioane? Luați-o gratis pe toată. O dau gratis, mă las. Iau jucătorii, văd care sunt cei 6-7 jucători, fac contracte cu ei. Dar nu contează, las echipa încet-încet. 5.000-6.000 pe lună. Eu bani nu mai dau.

Nu există nicio justificare pe globul ăsta, doar la arabi, care dau miliarde ca să se distreze. Dar la mine? Să-i dau lui Tănase 30.000 și 25.000 lui Coman? Nu-i mai dau lui Tănase, sunt idiot? Îi dau, dar să alerge. Vine mingea la el și se rotește în loc. Se face că dă, mai merge doi metri, se mai învârte o dată. Am un singur fotbalist acolo - Octavian Popescu, care joacă și în momente de criză”, a spus Gigi Becali, la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.