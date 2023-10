"Cam asta a fost istoria". Florin Drăgan a dezvăluit problema cu care se confruntă FCU Craiova

CFR a deschis scorul după 90 de secunde, prin Mario Camora (2), după un contraatac purtat de Daniel Bîrligea. Nigerianul Philip Otele (26) a majorat diferenţa dintr-o centrare a aceluiaşi Bîrligea.

CFR Cluj venea după al doilea său eşec din acest campionat, 1-3 cu Rapid. FCU Craiova continuă rezultatele în serii, trei înfrângeri, două victorii, două eşecuri, două victorii, două înfrângeri.

Explicațiile lui Florin Drăgan după înfrângerea cu CFR Cluj

La finalul partidei, Florin Drăgan a făcut anumite precizări despre jocul celor de la FCU Craiova, explicând motivul pentru care nu reușesc să marcheze.

"Avem fază fixă, corner, primul gol a fost incredibil. Două greșeli mari, în lanț. Am ratat ocazii foarte mari. A fost un joc pozițional bun, am ieșit bine din apărare.

Am controlat centrul terenului. Problema a fost că nu am reușit să marcăm, chiar dacă am avut foarte multe șuturi pe poartă. Am avut ceva probleme pe contraatac. Cam asta a fost istoria partidei.

Noi am încercat să jucăm, am făcut-o bine, dar nu am fost concentrați. Dacă marcam un gol, cred că alta era soarta partidei. Șanse sunt, problema e că nu ajunge mingea acolo. Aducem multe mingi în preajmă careului, venim cu centrări și tragem la poartă.

Nu am venit să ne punem pe două linii, am încercat să jucăm fotbal, dar nu ne-a ieșit. Au fost pragmatici și au făcut-o bine. Au o calitate mare și ei. Au avut două-trei ocazii și au înscris, noi am avut șase-șapte și nu am înscris", a declarat tehnicianul, după meci.