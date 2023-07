"Câine rău" la Dinamo. "Ați văzut dumneavoastră vreo diferență?"

Dinamo i-a dat o replică excelentă Universității Craiova mai ales în prima repriză a meciului disputat luni seara, pe stadionul Arcul de Triumf, în fața a peste 8.000 de spectatori. Linia de mijloc a formației lui Ovidiu Burcă a reușit să contracareze jocul unei pretendente la titlu, ba chiar a fost motorul care a construit câteva acțiuni periculoase la poarta lui Popescu.

Neluț Roșu, radical

Neluț Roșu, jucător cu experiență vastă în primul eșalon, a vorbit despre jocul lui Dinamo, caracterizat drept unul "solid, de combinație". Mijlocașul a pus chiar un strop de ironie în interviul de la finalul partidei, strecurând în declarație și o întrebare către jurnaliști: "Ați văzut dumneavoastră vreo diferență înrte o candidată la titlu și o nou-promovată?".

”Nu cred că putem să spunem că nu a mers ceva, cred că am arătat bine, dar din păcate nu am reușit să marcăm. Am avut ocazia să marcăm, poate trebuia să îl ajutăm și mai mult pe Ahmed după. Suntem alături de el, chiar nu e vreo problemă că a ratat.

Cred că am prestat jocul pe care l-am arătat și în Liga 2, un joc solid, de combinație. Cred că am arătat bine, nu se aștepta lumea la asta. Noi intrăm să dăm totul pe teren, chiar și următorul meci. Ați văzut dumneavoastră vreo diferență între o candidată la titlu și Dinamo, care e nou-promovată?

(n.r. despre derby-ul cu FCSB) Meciuri frumoase, aducem la stadion oameni mulți. Sperăm să avem și un stadion plin și în meciul viitor. Normal că-mi doresc să jucăm în Ghencea, trebuie să fie mulți oameni, doar e un derby”, a declarat Neluț Roșu

Dinamo - Univ. Craiova 0-2

DINAMO: A. Golubovic - G. De Moura, Giafer, Bena, Amzăr - N. Roşu, Larrucea, D. Iglesias (C. Costin 72), Ghezali (C. Ţîră 83) - A. Bani (Borcea 83), Hakim Abdallah (Goncalo Gregorio 65). ANTRENOR: Ovidiu Burcă

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Borţa (Căpăţână 61), Zajkov, Raul Silva, N. Bancu - Al. Creţu (Mateiu 72), Screciu - A. Ivan (Işfan 81), Roguljic (Markovic 46), A. Mitriţă - A. Trică (M. Danciu 46). ANTRENOR: Eugen Neagoe

Cartonaşe galbene: Amzăr 36, Golubovic 53, N. Roşu 78, G. de Moura 87 / Markovic 57, Borţa 58, Al. Creţu 59, A. Mitriţă 80