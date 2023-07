„Becali a făcut manevre!” Generalul care i-a dat Steaua lui Becali face dezvăluiri uluitoare

Conform lui Bădălan, după ce clubul a fost preluat de Viorel Păunescu, el împreună cu alți doi ofițeri au fost desemnați de Ministrul Apărării de la acea vreme să facă parte dintr-un Consiliu de Administrație care urma să conducă echipa Steaua.

Generalul a mai dezvăluit că lucrurile au căpătat o direcție neașteptată odată cu creșterea influenței lui Gigi Becali în cadrul echipei. Se pare că latifundiarul din Pipera a început să întreprindă diverse mișcări pentru a obține controlul total asupra clubului, iar în momentul în care acestea au devenit evidente, Bădălan și-a prezentat demisia.

Generalul a dezvăluit că Becali a efectuat cheltuieli nejustificate care nu erau înregistrate în contabilitatea clubului. Mai mult, acesta ar fi obținut de la Viorel Păunescu un document prin care i se transferau jucătorii, o acțiune considerată ilegală. În plus, s-a încercat înființarea unei organizații non-profit pentru a obține finanțare pentru echipă, mai spune Bădălan.

Generalul Bădălan, acuze grave la adresa lui Becali

„E o istorie. În momentul în care Steaua nu a mai putut fi echipa departamentală a preluat-o un board, cu finanţarea lui Viorel Păunescu şi eu împreună cu ceilalţi doi ofiţeri am fost nominalizaţi de Ministrul Apărării să facem parte din acest Consiliu de Administraţie.

Între timp lucrurile s-au amestecat. Becali a început să facă tot felul de manevre pentru a-şi însuşi echipa şi în acel moment când am sesizat că el face matrapazlâcuri pentru a-şi însuşi echipa şi nimeni nu i se opunea eu am demisionat din Consiliul de Administraţie nefiind de acord cu această mişcare.

În primul rând, a consumat nişte bani, spune el care nu erau în contabilitatea clubului, după care sub această chestie că a cheltuit bani a obţinut de la Viorel Păunescu o hârtie prin care i se cedau jucătorii. Chestie absolut ilegală. După care s-a încercat înfiinţarea uneri firme non profit, a unei organizaţii non profit care prin diverse metode şi mijloace să obţină bani pentru finanţarea echipei.

Echipa avea nevoie de o finanţare şi toată lumea ajunsese la concluzia că finanţarea prin Gigi Becali şi prin Viorel Păunescu nu este profitabilă echipei. În momentul ăla, Gigi Becali, cu faimosul lui grup de veri, a făcut o mişcare, o adunare generală nestătutară în care a hotărât ca înfiinţează o firmă şi Steaua devine propietatea acelei firme. Culmea ştiţi care este? El a fost ajutat de Federaţia Română de Fotbal. Nu ştiu dacă ştiţi, dar timp de un an de zile la Federaţia Română de Fotbal au figurat două echipe Steaua, Steaua cea legală şi Steaua lui Becali”, a spus Eugen Bădălan pentru Orangesport.

Gigi Becali a depus cerere pentru înregistrarea mărcii „FCSB Steaua”!

„Da, am făcut cerere (n.r. – să folosească numele „FCSB Steaua”). Este încă un motiv de revizuire la hotărârea pe care a dat-o o judecătoare de la Curtea Supremă. Mi-a spus o avocată care era în complet cu judecătoarea care a dat că nu ai voie să folosești Steaua. Dacă vedea câte o avocată cu bijuterii și cu blană, zicea: «Uite, c***a!»: Și pierdeau clienții procesele din cauza faptului că zicea că «avocata e c***ă», pentru că poartă blană și bijuterii.

Aia a hotărât atunci, îți dai seama ce nebunie? Nebunia lumii. Eu n-am ce să fac. Slavă Domnului, sunt bine, sănătos, încerc să fac ceva. Mă lasă, bine, nu mă lasă, asta e, ce să fac? Am 65 de ani, cât oi mai trăi și eu încerc să fac lucrurile bine. Dacă ei nu vor bine în România n-am ce să fac.

Cine conduce nu o face cum trebuie. «Stop! Faci așa și așa, nu cu clauze». Ai dat ordin, așa să fie. N-ai executat ordinul, afară, luați gradele. Așa se face în armată. La mine e armată. Nu se execută așa la mine la Palat, la revedere. După aia spuneți că Becali e dictator”, a spus Gigi Becali - mai multe detalii AICI.