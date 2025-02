Unicul gol al partidei a fost marcat de slovacul Andrej Fabry (minutul 20), aflat la debut în tricoul Universității Cluj.



La finalul meciului pierdut în fața Universității Cluj, antrenorul echipei Oțelul Galați, Ovidiu Burcă, a susținut că echipa sa a încercat să joace eficient și să se apere, având în vedere că întâlne o echipă puternică din play-off.



În plus, antrenorul și-a exprimat convingerea că fotbaliștii Markovic și Bicfalvi, transferați în această iarnă, vor contribui la performanțele echipei în acest sezon.

Markovic și Bicfalvi, salvatorii Oțelului



"Când evoluezi împotriva unor echipe de genul acesta, din play-off, am încercat să jucăm eficient și să ne închidem.



La pauză, am schimbat și am riscat un pic, pentru că trebuia să ne deschidem. Cred că puteam să marcăm în repriza secundă. Am fost mult mai bine în a doua repriză, dar nu am fost eficienți.



La golul lor, eram în superioritate numerică la acea fază. Un gol pe care nu trebuia să îl primim niciodată. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru. După a doua repriză, era echitabil un scor de egalitate.



Jovan Markovic e un jucător care are foarte multe execuții. E foarte periculos în fața porții adverse. Trebuie să se pună la punct, în ceea ce privește pregătirea fizică. El a mai avut și acele probleme medicale.



Pe Markovic și Bicfalvi i-am adus pentru că se potrivesc modelului nostru de joc și cred că ne vor ajuta în acest sezon.



Au mai rămas două meciuri: primul la Slobozia, apoi acasă cu Iașiul. Sunt echipe din partea noastră de clasament și trebuie să le câștigăm!", a declarat Ovidiu Burcă, la finalul meciului.

Universitatea Cluj are o singură victorie în ultimele cinci deplasări (două egaluri, două eşecuri). De partea cealalt[, Oţelul a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.