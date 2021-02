BREAKING NEWS | Transfer urias in Liga 1! Supergolgeterul trecut pe la Rangers, Norwich si Sunderland e gata sa semneze! Unde ajunge

Sepsi este foarte aproape sa obtina semnatura unui jucator cu CV impresionant!

Formatia pregatita de Leo Grozavu este in negocieri avansate cu nord irlandezul Kyle Lafferty, iar mutarea ar putea fi oficializata in urmatoarele ore, potrivit ProSport.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani a ramas liber de contract in aceasta iarna, dupa ce si-a reziliat intelegerea cu Reggina, clubul din Serie B, unde a jucat 9 partide in sezonul actual.

Lafferty are un CV impresionant pentru nivelul fotbalistilor din Liga 1. El a jucat 164 de meciuri pentru Rangers si are 42 de goluri marcate. De asemenea, a evoluat in Anglia pentru Sunderland, Norwich si Burnley, dar si in Italia, la Palermo.

In nationala Irlandei de Nord, Kyle Lafferty este unul dintre cei mai importanti fotbalisti. El este jucatorul cu cele mai multe goluri marcate dintre toti cei activi. De asemenea, in clasamentul 'all time' al celor mai buni marcatori ai nationalei Irlandei de Nord este pe locul 2, cu 20 goluri in 79 de partide.

Lafferty a jucat si in meciul de baraj contra Slovaciei pentru calificarea la Campionatul European, pertida pe care nord irlandezii au pierdut-o in prelungiri. De asemenea, el a evoluat recent si contra nationalei Romaniei in Nations League. Meciul desfasurat la Bucuresti s-a terminat 1-1, iar Lafferty a reusit sa ofere o pasa de gol.

Kyle Lafferty a debutat in fotbalul profesionist la Burnley, iar pe parcursul carierei a jucat pentru echipe precum Rangers, Sion, Palermo, Norwich City, Rizespor, Birmingham, Heart of Midlothian, Sarpsborg, Sunderland si Reggina.