BREAKING NEWS | SURPRIZA: cine ii va lua locul lui Erik Lincar la Turris Tr. Magurele! Antrenorul va conduce maine primul antrenament

Turris Turnu Magurele si-a numit un nou antrenor dupa ce Erik Lincar si-a dat demisia.

Florin Bratu este noul antrenor al celor de la Turris Turnu Magurele! Antrenorul a fost anuntat oficial pe pagina de facebook a clubului.

Bratu va conduce maine primul antrenament la noua echipa. Turnu Magurele este in acest moment lider in liga a 2-a cu un avans de 3 puncte. Etapa trecuta Erik Lincar si-a dat demisia de la club dupa prima infrangere din acest sezon, 1-2 in deplasare la FC Arges.

Florin Bratu a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Romania U19, Dinamo si Aerostar Bacau.