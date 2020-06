BREAKING NEWS | "S-a crezut pe camp si o sa plateasca pentru asta! 10 milioane il costa!" Becali a explicat ce s-a intamplat cu Planic

Bogdan Planic si-a reziliat unilateral contractul cu FCSB, reclamand somajul tehnic in care a fost bagat de Becali si neplata salariului pe 3 luni.

Becali e sigur ca Planic va fi obligat de comisiile FIFA sa achite despagubiri de 10 milioane de euro impreuna cu clubul la care va ajunge. Patronul FCSB explica in ce fel au decurs discutiile cu Planic si de ce sarbul nu poate avea castig de cauza intr-un viitor proces.

"Lui Planic pe 15 zile nu i s-au dat salariile. Noi am luat banii de la stat si i-am dat lui. El contesta somajul tehnic, dar FIFA spune ca sunt proceduri nationale care trebuie respectate. Nu lasa echipa in situatia asta, ce sa mai zic? Sa vedem care pe care. Nu am ce sa pierd. El a semnat 3 ani plus un an. Sa vedem acum! N-am nicio treaba eu. 10 milioane, atat are clauza. Cine semneaza cu el, raspunde in solidar cu el. 10 milioane de euro! Nu e vorba de ambitie, e vorba de contract.

Cum il tin pe Stan de 3 ani si ii dau bani, si uite cum trebuie sa-i dau banii lui Petre, asa si lui Planic trebuie sa-i dau banii. Ce salariu sa-l platesc? N-a venit omul la antrenament, a vrut sa fie liber. Bine, ba! Si Man, si Coman, si Tanase! Toti vor sa fie liberi! Ce facem aici? Nu si-a riscat el cariera. Si-o risca echipa care-l ia. El o sa se duca si o sa joace, ii da FIFA drept de joc. El a crezut ca e pe camp si face ce vrea el! Dar o sa se judece si o sa ne dea bani dupa aia!", a spus Becali la Digisport.