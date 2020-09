Revolutia spaniola anuntata de Pablo Cortacero: "Vor mai veni jucatori pana pe 6 octombrie, vom face o echipa puternica!"

Dinamo a fost una dintre cele mai active echipa din Liga 1 pe piata transferurilor, dar spaniolii nu se opresc aici.

Chiar daca Dinamo a pierdut ieri in fata lui UTA cu 0-1, Cortacero le cere fanilor rabdare si a anuntat noi transferuri la echipa pana la finalul perioadei de mercato. Ibericul are in plan sa ajunga cu Dinamo in playoff si sa termine competitia in primele 4 echipe.

"Credeti in acest proiect. Aveti incredere ca vom reusi! Fiti linistiti, am venit sa facem performanta. Imi doresc sa intram in play-off si sa terminam in primele 4. Vor mai veni jucatori pana pe 6 octombrie, vom face o echipa puternica", a declarat Pablo Cortacero pentru Radio Dinamo 1948

Pana acum, echipa din Stefan cel Mare a transferat 9 jucatori: Adam Nemec, Janusz Gol, Vlad Achim, Borja Valle, Isma Lopez, Alexander Gonzalez, Rene Hinojo, Juan Camara şi Tomas Mejias.