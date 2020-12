Hermannstadt a depistat la ultima testare 15 cazuri de infectie cu noul coronavirus.

UPDATE 13:45: Partida dintre FC Viitorul Constanta - FC Hermannstadt, care trebuia sa aiba loc duminica, a fost anulata de LPF.

"Programat initial a se disputa duminica, 6 decembrie 2020, cu incepere de la ora 18.00, meciul FC Viitorul Constanta – FC Hermannstadt a fost amanat.

LPF a luat aceasta decizie avand in vedere depistarea unui numar foarte mare de persoane testate pozitiv in randul echipei oaspete (10 jucatori si cinci persoane din staff-ul tehnic) la testarea din 2 decembrie 2020. Totodata, s-a avut in vedere declansarea unei anchete epidemiologice de catre DSP, insotita de decizia de izolare a celorlalti sase jucatori considerati contacti, avand in vedere faptul ca la momentul respectiv alti patru jucatori se aflau in perioada de izolare, iar doi jucatori se afla in perioada de recuperare dupa accidentari grave.

In conformitate cu prevederile Principiilor de desfasurare a competitiei aferente sezonului 2020-2021, LPF a decis amanarea meciului si reprogramarea acestuia la o data ce va fi stabilita ulterior, in acord cu optiunea detinatorului de drepturi media" , este comunicatul LPF.

10 dintre cazuri sunt in randul jucatorilor, iar alte 5 in randul staff-ului. La Sibiu se adauga si cazurile care au fost descoperite la testarea precedenta. Echipa ar fi trebuit sa joace urmatorul meci din deplasare cu Viitorul, dar Hermannstadt a solicitat deja la LPF amanarea partidei. Toate persoanele infectate se afla in izolare si au inceput tratamentul prescris de DSP.

"Din pacate, la ultimele testari COVID-19 efectuate in conformitate cu protocolul sanitar in vigoare, au fost depistate 15 persoane pozitive din care 10 fotbalisti si 5 membri ai staff-ului A.F.C.Hermannstadt. La acestia se adauga si celelalte cazuri inregistrate la testarea precedenta. Clubul nostru a informat LPF si DSP Sibiu cu privire la aceasta situatie epidemiologica.

De asemenea, printr-o documentatie intocmita de dl Danut Perja, managerul sportiv al echipei, am solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal ca urmatorul meci din deplasare cu Viitorul Constanta sa fie reprogramat. Cel mai probabil, in cursul acestei zile vom primi un raspuns in acest sens. In prezent, atat fotbalistii si membrii staffului FCH depistati pozitiv, se afla in izolare si au inceput tratamentul recomandat de specialistii DSP", a fpst comunicatl echipei de pe site-ul oficial.

In urma cu cateva zile, patronul clubului, Anamaria Prodan, a fost si ea depistata cu noul coronavirus. Impresarul roman a declarat ca a avut o forma mai severa, dar dupa ce a facut perfuzii acasa cu vitamine si a luat tratatamentul prescris de medicii lui Gigi Becali, a inceput sa se simta mai bine.