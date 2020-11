EMOTII la Iasi! Startul partidei Poli - Viitorul a fost amanat din cauza problemelor cu nocturna: iesenii au fost la cateva minute de o infrangere la 'masa verde'

Partida Poli Iasi - Viitorul era programata in aceasta seara, de la ora 18:00.

UPDATE 18:53: Nocturna s-a aprins in cele din urma si partida de la Iasi a inceput!

AICI LIVE TEXT: Poli Iasi - Viitorul.

Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a oferit o declaratie cu privire la situatia stalpilor de nocturna de pe stadionul celor de la Poli Iasi.

"Au avut ieri in probe un defect la unul dintre stalpi, cel care a si cazut primul de altfel. Nu au fost destuli de isteti, ca sa nu spun atlfel, sa sune pe cineva mai competent ca sa facem o revizuire a instalatiei pana la meciul de astazi. In probe au mers toti cei patru stalpi, iar inaintea de inceperea meciului a picat unul, dar arbitrul a spus ca se poate juca si asa."

"Dupa aceea inca unul dintre cei trei a avut probleme si s-a incercat pornirea. Din pacate, daca in timpul partidei unul dintre ei se stinge vom pierde la masa verde. Ma surprinde de altfel, deoarece noi am facut o revizuire a instalatiei in pauza competitionala."

"Iasi e o echipa care promite, din pacate are cateva declicuri care ne ingrijoreaza pe toti, cate 3-4 goluri in perioade foarte scurte, am jucat bine, dar s-a terminat foarte prost. Din punct de vedere legal facem tot ce ne sta in putinta pentru a finanta in continuare echipa. Nu putem aproba inca bugetul deoarece nu avem consiliu local, mai dureaza o luna pana acesta va fi constituit", a declarat Mihai Chirica pentru Digi Sport.

UPDATE 18:35: In acest moment merg doar 2 stalpi ai nocturnei. Pentru ca partida sa se poata desfasura, arbitrul a spus ca ar mai trebui sa se aprinda macar unul dintre cei doi stalpi care nu merg. In caz contrar, la ora 19:00, Viitorul va fi declarata castigatoare la 'masa verde'.

Emotii pentru echipa antrenata de Daniel Pancu. Partida de la Iasi dintre Poli si Viitorul nu a putut incepe pana in acest moment din cauza problemelor la instalatia de nocturna.

Duelul era programat sa inceapa la 18:00, iar pana in acest moment nu s-au remediat problemele.

Potrivit regulamentului, daca oficialii echipei gazda nu reusesc sa remedieze problema in 60 de minute, adica pana la ora 19:00, risca sa piarda partida la 'masa verde'

Nocturna s-a aprins, insa nu functioneaza la capacitate normala.

