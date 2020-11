BREAKING NEWS | Continua problemele pentru Florinel Coman! Mijlocasul nu a scapat de dureri! Cand este asteptat sa revina la antrenamente

Florinel Coman nu a scapat de durerile cauzate de accidentarea suferita in meciul cu Backa Topola.

'Perla' lui Gigi Becali lipseste de pe teren de aproape doua luni si, desi era asteptat sa revina la antrenamente la inceputul acestei saptamani, acest lucru nu s-a intamplat.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani inca resimte dureri, potrivit Fanatik, si nu se va putea pregati alaturi de coechipierii sai pana la finalul lunii noiembrie.

Cei din staff-ul "ros-albastrilor" au fost anuntati de problemele medicale pe care le are Coman, hotarand sa nu-i forteze revenirea pe teren. Astfel, desi se vorbea despre revenirea lui Florinel Coman in meciul cu Gaz Metan Medias, in cel mai bun caz el va putea evolua doar in partidele din decembrie.

Toni Petrea isi doreste sa se bazeze pe mijlocas in duelurile cu CFR Cluj si Universitatea Craiova, programate in decurs de 4 zile, intre 12 si 16 decembrie.

Pana atunci, urmatorul meci al celor de la FCSB este programat sambata, 7 noiembrie, in compania celor de la FC Botosani. Partida se joaca de la ora 21:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.