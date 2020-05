BREAKING NEWS! Arbitrii romani se pregatesc pentru reluarea campionatului: 4 teste de Covid-19 obligatorii! Ce masuri trebuie sa urmeze 

De pe 1 iunie masurile de restrictie se relaxeaza, iar Liga 1 urmeaza sa reinceapa de pe 13 iunie.

Cluburile au intrat in cantonament inca de pe 15 mai, odata ce starea de urgenta au fost ridicata, insa arbitrii din Romania nu si-au reluat activitatea de pregatire.

Intr-un interviu in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV, presedintele CCA, Kyros Vassaras a vorbit despre masurile care trebuie urmate pentru reinceperea campionatului.

"Am decis ca nu este necesar sa aducem toti arbitrii in Bucuresti. Acestia vor da testele (n.r. fizice) in sase locuri diferite si la ore diferite. Au facut testul medical, testul PCR.

Si eu l-am facut ieri. Mi-am primit rezultatul si este foarte frumos ca rezultatul a fost negativ. Asteptam acum rezultatele lor si apoi au sansa si deja am aranjat totul pentru testele fizice.

Toti arbitrii vor fi testati de 4 ori inainte de reluarea campionatului. Cand vom primi vestea ca rezultatul a iesit negativ vor avea permisiunea sa calatoreasca.

Ii vom lasa sa calatoreasca cu masina si ii vom informa sa nu fie mai multi de doi in masina.

In acest moment arbitrii stiu ca trebuie sa-si conduca masina. Stiu ca le va fi dificil din cauza distantelor. Ei trebuie sa stea singuri in camere.

Si de asemenea trebuie sa fie foarte atenti sa se pastreze distanta intre jucator si arbitru. Le spunem arbitrilor sa respecte distanta si sa le spuna jucatorilor sa faca la fel", a declarat Kyros Vassaras in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV.